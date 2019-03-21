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21.03.2019, 21:20

УЕФА решил, как наказать Роналду за непристойный жест

УЕФА решил, как наказать Роналду за непристойный жест - Фото
Криштиану Роналду (фото - EPA)

Футболист заплатит штраф

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Контрольная, этическая и дисциплинарная комиссия УЕФА (CEDB) приняла решение относительно наказания для футболиста Криштиану Роналду за неприличный жест, который он сделал, выражая свою радость после победы "Ювентуса" над "Атлетико Мадрид" в Лиге чемпионов со счетом 3:0, который состоялся 12 марта в Италии. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

За неподобающее поведение Роналду грозила либо дисквалификация, либо денежный штраф. Дисциплинарная комиссия выбрала штраф в 20 000 евро.

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После игры 12 марта сообщалось, что, забив третий мяч в ворота испанцев, Роналду показал непристойный жест и, похоже, подражал менеджеру "Атлетико" Диего Симеоне, который ранее празднуя гол, сделал аналогичное движение. Жест Роналду попал на видео.

Читайте также: Матч имени Роналду: "Ювентус" разбил "Атлетико" - видео

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Теги: футбол, криштиану роналду, уефа, штраф
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