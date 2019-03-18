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18.03.2019, 21:57

Неприличный жест Роналду: УЕФА открыл дисциплинарное дело - видео

Неприличный жест Роналду: УЕФА открыл дисциплинарное дело - видео - Фото
Криштиану Роналду (фото - EPA)

Футболиста обвиняют в ненадлежащем поведении

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Футболисту Криштиану Роналду грозит дисциплинарное взыскание со стороны УЕФА за неприличный жест, который он сделал, выражая свою радость после победы "Ювентуса" над "Атлетико Мадрид" в Лиге чемпионов со счетом 3:0. Об этом сообщает CNN, запись о соответствующем деле появилась и на официальном сайте УЕФА.

Отмечается, что сделав хет-трик, Роналду, похоже, подражал менеджеру "Атлетико" Диего Симеоне, который празднуя гол, показал аналогичный жест.

Руководящий орган европейского футбола УЕФА обвинил Роналду в ненадлежащем поведении, и теперь футболисту могут запретить играть в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов , когда "Ювентус" встретится с "Аяксом".

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CNN напоминает, что Симеоне избежал запрета, заплатив штраф в размере 20 000 евро.

УЕФА заявил, что дело Роналду будет рассмотрено контрольным, этическим и дисциплинарным органом на следующем заседании 21 марта.

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Теги: футбол, криштиану роналду, уефа
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