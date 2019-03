Неприличный жест Роналду: УЕФА открыл дисциплинарное дело - видео

Футболисту Криштиану Роналду грозит дисциплинарное взыскание со стороны УЕФА за неприличный жест, который он сделал, выражая свою радость после победы "Ювентуса" над "Атлетико Мадрид" в Лиге чемпионов со счетом 3:0. Об этом сообщает CNN, запись о соответствующем деле появилась и на официальном сайте УЕФА.

