Неприличный жест Роналду: УЕФА открыл дисциплинарное дело - видео

Криштиану Роналду (фото - EPA)

Футболисту Криштиану Роналду грозит дисциплинарное взыскание со стороны УЕФА за неприличный жест, который он сделал, выражая свою радость после победы "Ювентуса" над "Атлетико Мадрид" в Лиге чемпионов со счетом 3:0. Об этом сообщает CNN, запись о соответствующем деле появилась и на официальном сайте УЕФА.

Diego Simeone on 2015: "Messi alone is more dangerous than Ronaldo, Bale & Benzema put together.”



Cristiano Ronaldo: "Myself alone is more than enough to destroy your whole team" pic.twitter.com/9J51Ngn8ub Реклама 13 березня 2019 р.

Отмечается, что сделав хет-трик, Роналду, похоже, подражал менеджеру "Атлетико" Диего Симеоне, который празднуя гол, показал аналогичный жест.

Руководящий орган европейского футбола УЕФА обвинил Роналду в ненадлежащем поведении, и теперь футболисту могут запретить играть в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов , когда "Ювентус" встретится с "Аяксом".

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CNN напоминает, что Симеоне избежал запрета, заплатив штраф в размере 20 000 евро.

УЕФА заявил, что дело Роналду будет рассмотрено контрольным, этическим и дисциплинарным органом на следующем заседании 21 марта.