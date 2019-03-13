Матч имени Роналду: "Ювентус" разбил "Атлетико" - видео

Вчера, 12 марта, "Ювентус" в рамках1/8 финала Лиги чемпионов дома играл ответный матч с мадридским "Атлетико".

"Старая сеньора" ринулась в бой сразу же после стартового свистка и успела забить гол в первые пять минут. Но судья отменил его из-за фола в атаке.

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Затам игра успокоилась, мяч был в основном у "Юве", и на 27 минуте это принесло результат: Федерико Бернардески навесил на дальнюю штангу, и Криштиану Роналду головой забил свой первый гол в поединке.

На 43 минуте уже Леонардо навесил на КриРо, но это было безрезультатно. Под конец первого тайма Кьеллин попытался удвоить счет, но "Атлетико" спас вратарь Облак. С тем и разошлись.

Зато на 48 минуте Криштиану - снова головой - пробил после подачи Канселу. Засчитать этот гол помогла система определения гола. Облак уже подумал было, что справился.

Итак, 2:0 - но "Юве" продолжал атаковать, а "Атлетико" смог продемонстрировать лишь два дальних удара Корреа, и оба были мимо.

На 82 минуте ход игры мог бы измениться, когда Хуанфран ошибся и мяч получил Мойзе Кин, однако Кин пробил мимо.

Через три минуты Бернардески влетел в штрафную, где его довольно жестко толкнул Корреа, и арбитр назначил пенальти. Бил его Роналду - и решил судьбу "Атлетико" потрясающим ударом. 3:0.

Параллельно с этим "Манчестер Сити" уничтожил немецкий "Шальке". Матч закончился со счетом 7:0, украинец Александр Зинченко отметился результативной передачей.