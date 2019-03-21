Евро-2020. Сборную Украины в Лиссабоне ждали дети и флаги: видео

Вчера вечером, 20 марта, сборная Украины по футболу прибыла в столицу Португалии Лиссабон, где проведет свой первый матч отборочного турнира на Евро-2020. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

"На выходе из терминала команду ждала группа наших земляков в вышиванках и с сине-желтыми флагами. Они громко скандировали "Украина! Украина" - следовательно сборники сразу почувствовали себя, как дома", - отметили в ФФУ.

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Футболисты остановились в отеле Epic Sana и отправились восстанавливать силы после почти пятичасового перелета.

Сегодня, 21 марта у украинской команды по плану теоретические занятия и тренировка. В пятницу, 22 марта, состоится первый матч отбора на Евро-2020. Украина сразится с Португалией.

Фото: ffu.ua

2 декабря в ирландском Дублине состоялась церемония жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Украина узнала своих соперников.

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