Евро-2020: Мораеса вызвали в сборную

Жуниор Мораес (фото - Facebook "Шахтера")

Главный тренер сборной Украины по футбол Андрей Шевченко в рамках подготовки к Евро-2020 вызвал нападающего донецкого "Шахтера" Жуниора Мораеса. Об этом сообщает пресс-служба сборной.

Вчера, 18 марта, Мораес получил украинское гражданство.

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Мораес начинал карьеру в бразильских клубах "Сантос", "Понте-Прета" и "Санту-Андре", затем играл в румынской "Глории" и болгарском ЦСКА. Летом 2012 года перебрался в Украину: провел по три сезона за донецкий "Металлург" и киевское "Динамо". В июне 2018 года подписал контракт с "Шахтером". Лучший бомбардир текущего чемпионата (16 мячей). Всего в УПЛ – 138 матчей, 73 гола.

Напомним, Шевченко не стал вызывать в сборную Ярослава Ракицкого, бывшего игрока "Шахтера", который перешел в санкт-петербургский "Зенит", и попросил о нем не спрашивать.