Нападающий "Шахтера" Мораес получил гражданство Украины

Жуниор Мораес (фото - ЕРА)

Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес получил украинское гражданство. Соответствующий указ подписал президент Петр Порошенко, сообщает пресс-служба "Шахтера".

Там отметили, что Мораес получил украинский паспорт и теперь сможет выступать за национальную сборную страны.

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22 марта "желто-синие" стартуют в квалификации Евро-2020 выездным поединком с португальцами в Лиссабоне, а 25 марта встретятся с Люксембургом.

В "Шахетре" напомнили, что Мораес начинал карьеру в бразильских клубах "Сантос", "Понте-Прета" и "Санту-Андре", затем играл в румынской "Глории" и болгарском ЦСКА. Летом 2012 года перебрался в Украину: провел по 3 сезона за донецкий "Металлург" и киевское "Динамо". В июне 2018 года подписал контракт с "Шахтером". Лучший бомбардир текущего чемпионата (16 мячей). Всего в УПЛ – 138 матчей, 73 гола.

Напомним, бывший футболист клуба “Динамо” (Киев) Владислав Ващук разрабатывает искусственный интеллект, который оценивает потенциал юных футболистов и делает прогноз об успешности будущей карьеры.

