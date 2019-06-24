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24.06.2019, 22:47

Европейские игры: украинские батутисты выиграли серебро

Европейские игры: украинские батутисты выиграли серебро - Фото
Фото: EPA

В командном зачете Украина опустилась с третьей на четвертую строчку

Украинский тандем в составе Антона Давиденко и Николая Просторова занял второе место в прыжках на батуте на Европейских играх, которые проходят в Минске. Выступление украинцев арбитры оценили в 51.350 балла. Золотую медаль получил польский дуэт, бронзовая награда досталась батутистам Франции. Об этом сообщает Радио Свобода.

Медаль Давиденко и Просторова стала первой наградой сборной Украины 24 июня. В целом за четыре дня соревнований украинцы получили 18 наград, среди которых 5 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых. В командном зачете Украина опустилась с третьей на четвертую строчку.

В воскресенье, 23 июня, украинские спортсмены завоевали две золотые, четыре серебряные и пять бронзовых медалей на II Европейских играх, которые проходят в Минске. 

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Теги: европейские игры, батут
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