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24.06.2019, 07:11

Украинские легкоатлеты выиграли два "золота" на Европейских играх

Украинские легкоатлеты выиграли два "золота" на Европейских играх - Фото
Фото: twitter.com/OlympicUA

Второй день соревнований на II Европейских играх принес сборной Украины 11 медалей

В воскресенье, 23 июня, украинские спортсмены завоевали две золотые, четыре серебряные и пять бронзовых медалей на II Европейских играх, которые проходят в Минске. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины в Twitter.

"Мы - чемпионы. Украинская команда в составе Даниила Даниленко, Татьяны Мельник, Алексея Позднякова и Анны Рыжиковой выигрывает золото в смешанной эстафете 4х400 м. Победное время нашего квартета - 3.17,31", - отмечается в сообщении.

В НОК отметили, что "вторая эстафета Европейских игр-2019 года стала второй победой Украины".

"Наш квартет в составе Евгения Гуцол, Ольги Ляховой, Алексея Позднякова и Яны Качур показал первое время в смешанной комбинированной эстафете (800м - 600м- 400м - 200м) - 4.25,02", - говорится в сообщении.

Анна Плотицина завоевала серебряную медаль в беге на дистанцию 100 метров, Богдан Бондаренко - бронзовую в прыжках в высоту, Марина Бэх-Романчук — в прыжках в длину.

Самбистки Екатерина Москалькова (категория до 68 кг) и Галина Ковальская(категория до 80 кг) - серебро и бронзу.

Влада Никольченко дважды стала бронзовым призером в соревнованиях по художественной гимнастике — в упражнении с булавами и с обручем.

Команда Анастасии Возняк, Алины Бихно, Дианы Мижерицкой, Валерии Юзвьяк и Татьяны Довженко выиграла серебро в упражнении с тремя обручами и двумя парами булав.

Второй день соревнований принес сборной Украины 11 наград.

18 октября 2018 года сообщалось, что на III летних Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе представители Украины получили 23 медали в 13 видах спорта: 7 золотых, 8 серебряных и 8 бронзовых.

 

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Теги: Украина, минск, НОК, европейские игры, легкоатлеты
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