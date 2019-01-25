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25.01.2019, 12:15

Фанаты "Кардиффа" и "Нанта" попрощались с пропавшим футболистом

Фанаты "Кардиффа" и "Нанта" попрощались с пропавшим футболистом - Фото
Портрет Эмилиано Сала с подписью "Не оставляйте надежды" (фото - EPA)

Фанаты почтили память аргентинского футболиста Эмилиано Сала, пропавшего без вести в результате авиакатастрофы

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Фанаты валлийского футбольного клуба "Кардифф Сити" и французского "Нанта" почтили память аргентинца Эмилиано Сала, который пропал без вести в результате авиакатастрофы. Об этом сообщает iSport.

В столице Уэльса перед стадионом местной команды фаны возложили шарфы, футболки и цветы, а во французской коммуне болельщики пришли на тренировку, чтобы поддержать команду.

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20 января над Ла-Маншем пропал с радаров легкомоторный пассажирский самолет, на борту которого был Сала.

Вчера вечером спасатели решили прекратить поиски футболиста, а также пилота самолета Дэвида Ибботсона.

В заявлении капитана полиции Дэвида Баркера говорится, что шансы на выживание крайне малы.

"Несмотря на все усилия авиации и поисковиков с Нормандских островов, из Великобритании и Франции... мы не смогли найти никаких следов самолета, пилота или пассажира", - добавил он.

"Мы просмотрели всю имеющуюся у нас информацию, а также узнали, какое аварийное оборудование находилось на борту, и приняли трудное решение прекратить поиск", - сказал представитель полиции. Он добавил, что глубина моря, где последний раз фиксировали самолет, составляла около 100 метров.

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Теги: футбол, авиа, происшествие, Эмилиано Сала, Нант, Кардифф Сити
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