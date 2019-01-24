Поиски пропавшего над Ла-Маншем футболиста прекратили

Эмилиано Сала (фото - ЕРА)

Спасатели решили прекратить поиски аргентинского футболиста клуба "Кардифф Сити" Эмилиано Сала и пилота самолета Дэвида Ибботсона, самолет которых пропал с радаров над Ла-Маншем 20 января. Об этом сообщает ВВС.

В заявлении капитана полиции Дэвида Баркера говорится, что шансы на выживание "крайне малы".

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"Несмотря на все усилия авиации и поисковиков с Нормандских островов, из Великобритании и Франции... мы не смогли найти никаких следов самолета, пилота или пассажира", - добавил он.

"Мы просмотрели всю имеющуюся у нас информацию, а также узнали, какое аварийное оборудование находилось на борту, и приняли трудное решение прекратить поиск", - сказал представитель полиции.

Он добавил, что глубина моря, где последний раз фиксировали самолет, составляла около 100 метров.

В понедельник вечером над Ла-Маншем исчез легкомоторный пассажирский самолет, на борту которого был футболист валлийского футбольного клуба "Кардифф Сити" Эмилиано Сала.