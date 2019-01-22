Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
22.01.2019, 12:40

Над Ла-Маншем исчез самолет с валлийским футболистом

Над Ла-Маншем исчез самолет с валлийским футболистом - Фото
Эмилиано Сала (фото - epa)

Поисково-спасательная операция затруднена из-за ухудшения погодных условий

Реклама
Реклама

В понедельник вечером над Ла-Маншем исчез легкомоторный пассажирский самолет, на борту которого, по предварительной информации, был футболист валлийского футбольного клуба "Кардифф Сити" Эмилиано Сала. Об этом сообщает Би-би-си.

По данным СМИ, аргентинский нападающий Сала был одним из двух человек на борту одномоторного самолета Пайпер Малибу. Самолет исчез в районе маяка Каскетс, примерно в 13 километрах от британского побережья, находясь на высоте 2300 футов.

Реклама

Британская береговая охрана сообщила, что были направлены два вертолета. Также основные поиски ведут французские экипажи вертолетов и спасательные суда.

Поисково-спасательная операция затруднена из-за ухудшения погодных условий. В полиции сообщили, что когда самолет исчез, были ливни.

Сала в минувшую субботу перешел в "Кардифф" из французского клуба "Нант" за рекордную для валлийцев сумму. Клуб официально пока не подтвердил, что Сала был на борту, заявив, что "пытается прояснить" ситуацию.

9 января 2019 года на востоке Франции исчез с радаров истребитель французских ВВС Mirage 2000D.

Отправить:
Распечатать:
Теги: самолет, ла-манш, Кардифф Сити, Эмилиано Сала
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 