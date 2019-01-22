Над Ла-Маншем исчез самолет с валлийским футболистом

Эмилиано Сала (фото - epa)

В понедельник вечером над Ла-Маншем исчез легкомоторный пассажирский самолет, на борту которого, по предварительной информации, был футболист валлийского футбольного клуба "Кардифф Сити" Эмилиано Сала. Об этом сообщает Би-би-си.

По данным СМИ, аргентинский нападающий Сала был одним из двух человек на борту одномоторного самолета Пайпер Малибу. Самолет исчез в районе маяка Каскетс, примерно в 13 километрах от британского побережья, находясь на высоте 2300 футов.

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Британская береговая охрана сообщила, что были направлены два вертолета. Также основные поиски ведут французские экипажи вертолетов и спасательные суда.

Поисково-спасательная операция затруднена из-за ухудшения погодных условий. В полиции сообщили, что когда самолет исчез, были ливни.

Сала в минувшую субботу перешел в "Кардифф" из французского клуба "Нант" за рекордную для валлийцев сумму. Клуб официально пока не подтвердил, что Сала был на борту, заявив, что "пытается прояснить" ситуацию.

9 января 2019 года на востоке Франции исчез с радаров истребитель французских ВВС Mirage 2000D.