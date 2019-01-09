Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
09.01.2019, 17:29

Истребитель Mirage 2000D пропал с радаров во Франции

Истребитель Mirage 2000D пропал с радаров во Франции - Фото
Фото: EPA

Региональные власти начали поисковую операцию

Реклама
Реклама

На востоке Франции исчез с радаров истребитель французских ВВС Mirage 2000D. Проверяется информация о возможной катастрофе. Об этом сообщает France info.

Двухместный истребитель поднялся в небо с воздушной базы Нанси-Оше незадолго до полудня, последний раз его зафиксировали во время полета над горным массивом Юра.

Реклама

На самолете не было вооружения. На борту находился пилот и его помощник.

Истребитель, осуществлявший патрулирование над массивом Юра вместе с пропавшим самолетом, вернулся на базу.

Региональные власти начали поисковую операцию, но она осложняется практически нулевой видимостью из-за сильного снегопада.

Dassault Mirage 2000 - французский многоцелевой истребитель, разработанный в 1970-х годах. Модификация самолета 2000D была разработана в 1990-х годах чтобы нести обычное вооружение.

В ночь на 6 декабря у побережья Японии столкнулись военные самолеты ВВС США - заправщик Lockheed Martin KC-130J и палубный истребитель-бомбардировщик-штурмовик McDonnell Douglas F/A-18 Hornet. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: франция, истребитель, самолет
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 