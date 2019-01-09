Истребитель Mirage 2000D пропал с радаров во Франции

Фото: EPA

На востоке Франции исчез с радаров истребитель французских ВВС Mirage 2000D. Проверяется информация о возможной катастрофе. Об этом сообщает France info.

Двухместный истребитель поднялся в небо с воздушной базы Нанси-Оше незадолго до полудня, последний раз его зафиксировали во время полета над горным массивом Юра.

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На самолете не было вооружения. На борту находился пилот и его помощник.

Истребитель, осуществлявший патрулирование над массивом Юра вместе с пропавшим самолетом, вернулся на базу.

Региональные власти начали поисковую операцию, но она осложняется практически нулевой видимостью из-за сильного снегопада.

Dassault Mirage 2000 - французский многоцелевой истребитель, разработанный в 1970-х годах. Модификация самолета 2000D была разработана в 1990-х годах чтобы нести обычное вооружение.

В ночь на 6 декабря у побережья Японии столкнулись военные самолеты ВВС США - заправщик Lockheed Martin KC-130J и палубный истребитель-бомбардировщик-штурмовик McDonnell Douglas F/A-18 Hornet.