Фигуристке Валиевой, у которой обнаружили допинг, разрешили выступать на Олимпиаде-2022
Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляцию МОК, WADA и ISU по делу Камилы Валиевой. Об этом сообщают на сайте организации.
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В решении суда указано, что россиянка не будет отстранена от соревнований из-за "исключительных обстоятельств". По правилам Всемирного антидопингового агентства (WADA), Камила Валиева считается "защищенным лицом", поскольку ей еще не исполнилось 16 лет. Поэтому на нее не распространяется правило о временном отстранении, а наказание может быть уменьшено.
Валиева сможет выступить на женском личном турнире на Олимпиаде-2022, который стартует 15 февраля.
Кроме того, в своем решении CAS отмечает, что комиссию не просили признавать фигуристку виновной или оправдывать, а также решать, забирать ли золото, которое команда ОКР завоевала на турнире. Эти вопросы будут рассмотрены в ходе других встреч.
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Что произошло?
8 февраля Камила Валиева была отстранена от тренировок и соревнований из-за того, что в ее пробе от 25 декабря 2021 был обнаружен запрещенный препарат – триметазидин. Он позволяет сердцу лучше усваивать кислород.
9 февраля Российское антидопинговое агентство (RUSADA) отменило это решение, поэтому Валиева вернулась к тренировкам.
В этот же день Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) решили обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде. Но их апелляцию не удовлетворили.
11 февраля Международное агентство по тестированию (ITA) подтвердило информацию о положительной допинг-пробе у россиянки.
Из-за выявленного положительного теста была перенесена церемония награждения медалистов командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде.
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