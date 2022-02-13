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"Утраченные награды" Украины и новый лидер рейтинга – результаты Олимпиады за 13 февраля

Цей матеріал також доступний українською
13.02.2022, 21:12
Фото: EPA

Украинский биатлон снова не принес наград Украине, очередные рекорды и положительный тест – коротко о 13 февраля на Олимпиаде.

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Биатлон: снова в шаге от наград

Юлия Джима до последнего огневого рубежа имела все шансы попасть в призеры.

Если норвежская биатлонистка Марте Олсбю Рейселанд вырвалась вперед больше, чем на минуту и ​​уже гарантировала себе золото, то за серебро и бронзу развернулась борьба между пятью-семью биатлонистками. Но два промаха у Джимы, как результат, два круга штрафов. В итоге Джима финишировала 13-ой.

И это самый лучший результат среди украинок. Анастасия Меркушина финишировала 25-й, а вот Ирина Петренко получила наказание в две минуты штрафа за то, что на третьем огневом рубеже не закрыла две мишени, но пробежала один круг и заняла 55-ю позицию.

1. Марте Олсбю Рейселанд (Норвегия) – 34.46,9.
2. Эльвира Эберг (Швеция) +1.36,5.
3. Тириль Экхофф (Норвегия) +1.48,7.

Марте Олсбю Рейселанд после победы в гонке преследования стала второй биатлонисткой, которая выиграла три золотых медали на одной зимней Олимпиаде. Ранее такое достижение удавалось только Дарье Домрачевой из Беларуси.

"Утраченные награды" Украины и новый лидер рейтинга – результаты Олимпиады за 13 февраля

Среди мужчин в гонке преследования чемпионом стал Кентен Фийон Майе из Франции. На втором месте – норвежец Тарье Бэ, который финишировал через 28 секунд после победителя. Бронза у представителя ОКР – Эдуарда Латыпова.

Украинец Дмитрий Подручный допустил пять промахов и финишировал 13-м. У Артема Примы было шесть кругов штрафа и 18-й результат. Лучший прорыв был у Антона Дудченко, который начинал с 60-й позиции, а закончил дистанцию ​​на 37-й позиции.

1. Кантен Фийон Мае (Франция) – 39:07,5.
2. Тарьей Бьо (Норвегия) +28,6.
3. Эдуард Латыпов (ОКР)+35,3.

"Утраченные награды" Украины и новый лидер рейтинга – результаты Олимпиады за 13 февраля

Впервые с 2010 украинская сборная будет представлена ​​в мужском масс-старте. По регламенту, в этой дисциплине выступают все призеры Игр, 15 лучших биатлонистов в общем зачете Кубка мира и еще 6-15 спортсменов по очкам, которые они набрали на Олимпиаде.

От Украины квалифицировались Дмитрий Пидручный и Артем Прима. Соревнования пройдут 18 февраля.

Горнолыжный спорт: дебютант торжествует

Швейцарский горнолыжник Марко Одерматт выиграл золотую награду в гигантском слаломе.

Для него это не только первая медаль на дебютной Олимпиаде, но вообще первая победа на мировом уровне, ведь до сих пор лучший результат Одерматта на соревнованиях среди взрослых – четвертое место в скоростном спуске в 2021 году.

Швейцарец удачно провел первый заезд – 1:02.93 и, несмотря на то, что в последующих попытках соперники показали лучшее время, это не позволило им обойти Одерматта. Учитывается суммарное время двух заездов.

1. Марк Одерматт (Швейцария) 2:09.35.
2. Жан Кранец (Словения)+0.19.
3. Матье Февр (Франция)+1.34.

"Утраченные награды" Украины и новый лидер рейтинга – результаты Олимпиады за 13 февраля

Лыжные гонки: золото ОКР

В мужской эстафете 4х10 км в лыжных гонках первой финишировала команда ОКР. Серебро завоевала команда Норвегии. Бронза, как и в 2018 году, во Франции. Сборная Украины по этой дисциплине не выступала.

Шорт-трек: без рекорда никак

Венгерский спортсмен Шаоан Лю стал олимпийским чемпионом в мужском шорт-треке на дистанции 500 м. В финале он опередил представителя ОКР Константина Илиева и канадца Стивена Дюбуа.

И это уже третья награда Шаоан Лю на этих Играх – раньше ему удалось завоевать бронзовые медали в смешанной эстафете и на дистанции 1000 м.

1. Шаоан Лю (Венгрия) – 40.338.
2. Константин Илиев (ОКР) – 40.431.
3. Стивен Дюбуа (Канада) – 40.669.

"Утраченные награды" Украины и новый лидер рейтинга – результаты Олимпиады за 13 февраля

Это первое золото Венгрии в истории Зимних Олимпиад на личных турнирах. И второе – в 2018 венгры выиграли в командном шорт-треке.

В женской эстафете по шорт-треку на 3000 м торжествовала нидерландская команда. Она преодолела дистанцию ​​за 4:03.409, и это новый олимпийский рекорд. Сборная Нидерландов улучшила свой же результат на 0.062 сек, который был установлен в 2018 году на Играх в Пхенчхане.

1. Нидерланды – 4:03.409.
2. Южная Корея – 4:03.627.
3. Китай – 4:03.863.

"Утраченные награды" Украины и новый лидер рейтинга – результаты Олимпиады за 13 февраля

Интересно, что в составе нидерландских победительниц и Сюзанне Схюлтинг, выигравшей на дистанции 1000 м, а также установила там олимпийский рекорд. И за ее карьеру – это третье золото и первое командное.

Украинцы в других видах спорта

  • Украина впервые выступила в женском монобобе на Олимпиаде. Лидия Гунько сегодня провела два стартовых заезда, по результатам которых занимает 20 место.
  • Сегодня, 13 февраля, должна была состояться квалификация в лыжной акробатике. Но сразу две новости прилетели от сборной Украины. Во-первых, Анастасия Новосад получила положительный тест, поэтому точно не сможет участвовать в этом турнире. Поэтому от Украины будет выступать только Ольга Полюк. Во-вторых, из-за погодных условий соревнования перенесены на 14 февраля, и теперь в один день женщины должны пройти весь путь – от квалификаций до розыгрыша медалей.

В своих социальных сетях Анастасия написала: "Внутри у меня пустота, разочарованность и злоба на себя, что столько времени, силы и нервов, я потратила, чтобы выступать на Олимпийских играх. На это время у меня есть только одно желание, вылететь из Китая и увидеть семью, которую я не видела почти два месяца".

  • Несмотря на снег, состоялись тренировки у представителей лыжного двоеборья. Интересно, что рискнули стартовать только 17 спортсменов, в том числе и украинец Дмитрий Мазурчук. Правда, он показал только 14-й результат.


Медальный зачет: неожиданное изменение лидера

Норвегия впервые через несколько дней в медальном зачете обошла команду Германии. В ее активе девять золотых, пять серебряных и семь бронзовых.

Германия с восемью золотыми, пятью серебряными и одной бронзовой наградой теперь расположилась на втором месте.

США замыкает тройку сильнейших команд – шесть золотых, пять серебряных и одна бронзовая награда.

Когда болеть за украинцев 14 февраля?

  • 03:15. Фигурное катание. Александра Назарова и Максим Никитин (танцы на льду, случайный танец).
  • 03:30. Бобслей. Лидия Гунько.
  • 09:00. Лыжная акробатика. Ольга Полюк (квалификация).
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