Беларусов заставляют извиняться, акция против войны, допинг россиян – Олимпиада 11 февраля

Лучший результат Джимы, акция против войны Гераскевича, новые мировые рекорды и прощание с легендарным сноубордистом – коротко об 11 февраля на Играх.

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Биатлон: Джима на скоростях, но пока без медали

В биатлонском спринте среди женщин лучший результат показала норвежская биатлонистка Марте Олсбю Ройселанд, которая преодолела дистанцию ​​за 20:44.3 и идеально стреляла на огневых рубежах. Эльвира Эберг из Швеции тоже "отстрелялась" без промахов, но отстала от победительницы на 30,9 сек. Тройку лучших замкнула Доротея Вирер.

1. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия, 0+0) 20:44.3

2. Эльвира Эберг (Швеция, 0+0) +30.9.

3. Доротея Вирер (Италия, 0+0) +37.2.

Спринтерская гонка внушила надежду украинским болельщикам

Во-первых, Юлия Джима показала достаточно неплохой результат – восьмое место. Украинка допустила один промах на огневом рубеже и проиграла победительнице 1 мин 7,5 сек. Сейчас это самый лучший показатель среди всех украинских биатлонистов в Пекине.

Во-вторых, Анастасия Меркушина, которую срочно вызвали в ряды сборной после нескольких положительных тестов среди украинских биатлонистов, почти не имея времени на адаптацию, с одним промахом в активе – финишировала 24-ю.

В-третьих, из режима изоляции вышла Елена Билосюк (она же Пидгрушная). А значит, она сможет выступать в эстафете 16 февраля.

Как Украина осталась без возможностей бороться за медали в видах спорта, где нам прогнозировали место на пьедестале, читайте здесь.

Сноуборд: новый король зимних видов и прощание по легенде

Аюм Хирано стал победителем в хаф-пайпе. Он опередил Скотти Джеймса из Австралии и швейцарца Яна Шерерра. На двух предыдущих Олимпиадах по этой же дисциплине Хирано был вторым.

Интересно, что на летней Олимпиаде в Токио Хирано тоже участвовал, но в скейтбординге.

1. Аюму Хирано (Япония) – 96.00.

2. Скотти Джеймс (Австралия) – 92.50.

3. Ян Шеррер (Швейцария) – 87.25

После выступлений в хаф-пайпе о завершении карьеры объявил трехкратный чемпион Олимпийских игр – американец Шон Уайт, который на этих играх стал четвертым.

Конькобежный спорт: очередной мировой рекорд

Швед Ван дер Пул снова поражает мир очередным рекордом. После того, как он завоевал первую для Швеции золотую награду на дистанции 5000 м и установил новое лучшее время, Ван дер Пул решил покорить и 10 000 м. И финишировал со временем 12:30.74, опередив ближайшего преследователя – Патрика Руста из Нидерландов на 14 сек.

Автором предыдущего мирового рекорда на дистанции 10 000 м был также Нильс. Так что свое же время через год он улучшил на две секунды. Это третий мировой рекорд на Олимпийских играх. Со всеми остальными рекордами можете ознакомиться здесь. (https://life.liga.net/rozvagy/news/olimpiada-2022-vse-7-rekordov-kotorye-ustanovili-v-pekine)

1. Нильс ван дер Пул (Швеция) – 12:30.74.

2. Патрик Руст (Нидерланды) +13.85 сек.

3. Давиде Джотто (Италия) +15.24 сек.

Лыжные гонки: индивидуальная гонка по Нисканену

В индивидуальной гонке на 15 км еще на старте финский спортсмен Ийво Нисканен взял темп выше, чем у всех соперников, даже главных претендентов на награды – Александра Большунова из ОКР и Йоханнеса Клебо из Норвегии. Как результат, выиграл золотую награду с преимуществом в 23 сек.

1. Ийво Нисканен (Финляндия) 37:54.8.

2. Александр Большунов (ОКР) 23.2.

3. Иоганнес Клебо (Норвегия) +37.5.

Для Нисканена это уже третье золото на Олимпийских играх, причем каждый раз он выигрывает в разных дисциплинах: в 2014 году был первым в командном спринте, за четыре года стал чемпионом в масс-старте и вот теперь – индивидуальная гонка.

Украинские лыжники Руслан Перехода и Алексей Красовский финишировали на 77-м и 78-м месте соответственно.

Шорт-трек: рекорд еще в квалификации

В шорт-треке на дистанции 1000 м победила нидерландская спортсменка Сюзанне Схюллтинг.

Второе место заняла Чхой Мин Чон из Южной Кореи, бронзу выиграла Анне Десмет из Бельгии.

Интересно, что Схюлтинг установила новый мировой рекорд на этой дистанции еще во время предварительного забега. Новый результат – 1:26,514.

Горнолыжный спорт: супергигант покорился Швейцарии

Швейцарская спортсменка Лара Гут-Бехрами стала победительницей в соревнованиях на супергиганте.

Для нее это третья олимпийская награда. В Сочи она стала бронзовым призером на скоростном спуске, а уже в Пекине показала третий результат в гигантском слаломе.

Серебряная награда в австрийской лыжнице Мириам Пухнер, бронзовая – швейцарки Михеле Гисин.

Украинка Анастасия Шепиленко заняла 37-е место.

Хоккей: Канада непобедима

Канада снесла команду Швеции в четвертьфинальном матче в рамках женского хоккейного турнира. Игра закончилась со счётом 11:0. Шайбы за "кленовых" забросили Джейми Ли Реттрей, Натали Спунер, Эрин Эмброуз, Блейр Тернбулл, Эмили Кларка, а также Брианна Дженнер и Сара Филье – каждая трижды отличилась в воротах соперницы.

Результаты всех матчей женского турнира:

США – Чехия – 4:1.

Канада – Швеция – 11:0.

В мужском турнире вторую победу одержала сборная Швеции. На этот раз они были сильнее команды Китая – 4:1.

Результаты всех матчей мужского турнира:

Дания – ОКР – 0:2.

Чехия – Швейцария – 2:1.

Швеция – Словакия – 4:1.

Латвия – Финляндия – 1:3.

Керлинг: продолжается первый этап

Идет первый этап женских и мужских турниров по керлингу. По регламенту, команды играют по одному матчу по схеме – каждый с каждым.

Все матчи мужского турнира:

Швейцария – ОКР – 6:3.

Великобритания – США – 7:9.

Швеция – Италия – 9:3.

Дания – Китай – 4:5.

ОКР – Дания – 10:2.

Великобритания – Норвегия – 8:3.

Канада – Швейцария – 3:5.

Все матчи женского турнира:

Канада – Япония – 5:8.

Швейцария – ОКР – 8:7.

США – Китай – 8:4.

Южная Корея – Великобритания – 9:7.

Скелетон: украинец вне десятки лучших

Состоялись финальные заезды в скелетоне. По результатам четырех попыток, золотую награду завоевал немецкий спортсмен Кристофер Греттер. Вторым финишировал его соотечественник – Аксель Юнг, а бронза – у китайца Янь Вэньгана.

1. Кристофер Греттер (Германия) 4:01.01.

2. Аксель Юнгк (Германия) +0.66.

3. Янь Вэньган (Китай) +0.76.

Владислав Гераскевич – единственный представитель Украины в этом виде спорта – стал 18-м. После третьего заезда украинец прошел мимо камеры, показав плакат с надписью "No war in Ukraine".

Уже сейчас российские СМИ публикуют новости о таком поведении как о нарушении Олимпийской хартии.

По ее правилам, политические акции в ходе Игр запрещены.

Но в Международном Олимпийском Комитете уже заявили, что это был "общий призыв к миру и для МОК вопрос закрыт". Следовательно, никаких наказаний Гераскевичу не будет.

Украинцы в других видах

Лидия Гунько, выступающая в женском монобобе, в двух тренировочных попытках финишировала последней – двадцатой.

В прыжках с трамплина сразу два украинца квалифицировались в следующий этап. Для этого спортсменам нужно было попасть в лучшую пятидесятку, удалось это Евгению Марусяку и Виталию Калиниченко. На следующем этапе они должны быть в тридцатке лучших, и только тогда смогут выйти в финал.

Олег Гандей не смог пройти квалификацию на дистанции 500 м шорт-трек. До следующего этапа прошли два лучших спортсмена заезда, а Гандей был четвертым.

Медальный зачет

Германия продолжает лидировать в медальном зачете, в ее активе – семь золотых и четыре серебряных медали.

Норвегия занимает второе место, имея в своем активе шесть золотых, три серебряных и пять бронзовых наград.

Нидерланды – третьи, в корзине сборной уже пять золотых, четыре серебряных и одна бронзовая медаль.

Беларуских спортсменов заставляют извиняться за поражения

В официальном телеграмм-аккаунте НОК Беларуси уже во второй раз публикуют видео с объяснениями олимпийцев – почему спортсмены не смогли добыть в борьбе награды или не прошли квалификации.

В социальных сетях беларусы уже назвали эти публикации – "покаянные видео в стиле Государственного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией".

Допинг россиянки подтвержден

По информации Международного тестингового агентства, 15-летняя фигуристка Камила Валиева, выступающая на Олимпиаде от ОКР, нарушила антидопинговые правила.

Во время чемпионата России у нее была взята проба (от 25 декабря 2021), а результат получили уже 8 февраля. В пробе был обнаружен триметазидин.

Это препарат, позволяющий сердцу лучше усваивать кислород. Несмотря на то, что, по мнению специалистов, он не влияет на результат спортсмена, триметазидин запрещен в спорте.

Поэтому после такого результата Валиева была временно отстранена от соревнований. Россиянка выиграла апелляцию и вернулась на лед.

С таким решением Российской национальной антидопинговой организации (RUSADA) уже не согласны международные организации.

Уже МОК, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев заявили, что будут протестовать против такого решения.

Ольга Модіна

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