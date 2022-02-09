UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украина вне десятки лучших и медаль через 16 лет – результаты Олимпиады за 9 февраля

Цей матеріал також доступний українською
09.02.2022, 19:31
Украина вне десятки лучших и медаль через 16 лет – результаты Олимпиады за 9 февраля - Фото
Фото: EPA

В шорт-треке состоялся самый большой финал в истории, чемпионство через 16 лет, немецкий пьедестал и начало мужского хоккея – коротко о 9 февраля на Олимпиаде в Пекине.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Шорт-трек: самый большой финал и уверенная победа

В финал среди мужчин на дистанции 1500 м попали десять шорт-трекистов, которые должны были преодолеть 14 кругов.

Уже в середине "забега" первую позицию захватил Хван Тэ Хон из Южной Кореи и сдержал свое лидерство до финиша. Как результат – золотая награда.

А вот судьбу серебряной награды решали с помощью фотофиниша. После просмотра финальных секунд судьи определили, что серебряным призером стал канадец Стивен Дюбуа, а бронза – у представителя ОКР Семена Елистратова.

1. Хван Тэ Хон (Южная Корея) – 2.09,219.
2. Стивен Дюбуа (Канада) – 2.09,254.
3. Семён Елистратов (ОКР) – 2.09,267.

Украина вне десятки лучших и медаль через 16 лет – результаты Олимпиады за 9 февраля

Хоккей: первые победы ОКР и Дании

В Пекине начался мужской хоккейный турнир. В первом матче команда ОКР с минимальным счетом обыграла сборную Швейцарии – 1:0. За три секунды до конца первого периода Антон Слепышев забросил шайбу в швейцарские ворота.

А команда Дании неожиданно обыграла сборную Чехии – 2:1. Шайбами за Данию отличились Маркус Лауриден и Франс Нильсен, Роман Червенко – за Чехию.

Все результаты матчей 9 февраля
ОКР – Швейцария – 1:0.
Чехия – Дания – 1:2.

Украина вне десятки лучших и медаль через 16 лет – результаты Олимпиады за 9 февраля

Сноуборд: награда 16 лет спустя

Спустя 16 лет американская сноубордистка Линдси Джейкобеллис снова на пьедестале. Она завоевала золотую награду в сноуборд-кроссе. В 2006 году в Турине в этой же дистанции американка была серебряным призером.

Для Джейкобеллис это пятая Олимпиада, но только вторая награда. В 2008 году спортсменка вообще перестала выступать из-за травм. В 2010 году заняла пятое место, еще и получила дисквалификацию из-за неудачного падения. В 2014-м стала седьмой, а в 2018 – остановилась в шаге от пьедестала.

И вот в 2022 году Джейкобеллис наконец-то выиграла наивысшую олимпийскую награду. Интересно, что теперь Линдси – старейшая спортсменка в истории, которая завоевала медаль в сноубординге. А еще 36-летняя Джейкобеллис стала автором первой золотой медали для США на Играх в Пекине.

1. Линдси Джейкобеллис (США).
2. Хлоэ Треспёш (Франция).
3. Мериета Один (Канада).

Украина вне десятки лучших и медаль через 16 лет – результаты Олимпиады за 9 февраля

Лыжное двоеборье: золото за последний круг

Немец Винценц Гайгер стал победителем в лыжном двоеборье (трамплин К-95+гонка на 10 км). После прыжков немецкий спортсмен был 11-м, но беговая часть повернула все вверх дном.

За 500 м до финиша Гайгер совершил невероятный рывок вверх, пересек "холм" и вырвал победу.

Серебряным призером стал норвежский двоеборец Йорген Граабак, а бронза у австрийца Лукаса Грайдерера.

Украинец Дмитрий Мазурчук финишировал 36-м.

1. Винценц Гайгер (Германия) – 25.07,7.
2. Йорген Граабак (Норвегия) +0,8.
3. Лукас Грайдерер (Австрия) +6,6.

Украина вне десятки лучших и медаль через 16 лет – результаты Олимпиады за 9 февраля

Фристайл: известно имя первого чемпиона в истории

В 2016 году норвежец Бирк Рууд стал чемпионом Юношеских Олимпийских игр, тогда ему покорился слоупстайл.

А теперь – через 6 лет – Рууд соревновался за золото и титул первого в истории олимпийского чемпиона в мужском биг-эйре.

Уже в первой финальной попытке Рууд заявил о золотых амбициях. Его выступление было оценено в 95.71 балла, вторая попытка была немного хуже – 92 балла и несмотря на то, что в третьем – Рууд показал худший результат – всего 69 баллов.

Это не помешало набрать 187,75 балла и на 4.75 балла обойти ближайшего преследователя – американца Колби Стивенсона. Бронзовым призером стал швед Хенрик Харлаут.

1. Бирк Рууд (Норвегия) – 187,75.
2. Колби Стивенсон (США) – 183,00.
3. Хенрик Харлаут (Швеция) – 181,00.

Украина вне десятки лучших и медаль через 16 лет – результаты Олимпиады за 9 февраля

Горнолыжный спорт: третья Олимпиада и все же золото

Словацкая представительница горнолыжного спорта Петра Влгова на характере завоевала чемпионский титул. Хотя соревнования в слаломе начинались для нее не слишком оптимистично.

В первой попытке Влгова была лишь восьмой, а во второй – решила рисковать и прибавила скорости. И этот риск оказался оправданным.

Влгова на трех Олимпийских играх максимум занимала пятое место, а в Пекине стала олимпийской чемпионкой.

Кроме того, Влгова добыла в борьбе первое золото в женском горнолыжном спорте для Словакии.

1. Петра Влгова (Словакия) – 1.44,98.
2. Катарина Линсбергер (Австрия) +0,08.
3. Венди Хольденер (Швейцария) +0,12.

Украинка Анастасия Шепиленко сошла с дистанции на первой попытке, потому во втором заезде не стартовала.

Украина вне десятки лучших и медаль через 16 лет – результаты Олимпиады за 9 февраля

Керлинг: первый тур мужского турнира начат

Дания – Канада – 5:10.
США – ОКР – 6:5.
Норвегия – Швейцария – 7:4.
Китай – Швеция – 4:6.

Санный спорт: почти немецкий пьедестал

В двойках олимпийскими чемпионами стали Тобиас Вендль и Тобиас Арльт из Германии, опередившие своих соотечественников – Тони Эггерта и Сашу Бенекена на 0,099 сек.

Бронзовые награды завоевали Томас Штеу и Лоренц Коллер из Австрии.

Украинская двойка, в составе которой выступали Игорь Стахов и Андрей Лысецкий, стала 15-й. И это лучший результат за 16 лет – в Турине украинцы были 14-мы. 

1. Тобиас Вендль/Тобиас Арльт (Германия) – 1:56,554.
2. Тони Эггерт/Саша Бенекен (Германия) – 1.56,653.
3. Томас Штеу/Лоренц Коллер (Австрия) – 1.57, 65.

Украина вне десятки лучших и медаль через 16 лет – результаты Олимпиады за 9 февраля

Украинцы в других видах спорта:

  • В первом тренировочном заезде командной эстафеты (мужчины, санный спорт) Антон Дукач финишировал с седьмым результатом.
  • Иван Ковбаснюк, представляющий Украину в горнолыжном спорте, в комбинации (скоростной спуск) стал 16-м.
  • Скелетонист Владислав Гераскевич в предпоследней тренировочной попытке показал седьмое время. А после финальной – занимает 10 место. Украинец уступает лидеру 0.88 секунды.
  • Состоялись очередные тренировки и у прыгунов с трамплина. Лучший результат показал Виталий Калиниченко – 54-й результат, 59-м финишировал Антон Корчук, сразу за ним Евгений Марусяк.


Медальный зачет

Сборная Германии возглавляет медальный зачет, имея в своем активе восемь наград, пять золотых, а три серебряных.

На втором месте – Норвегия. В ее активе десять медалей – по четыре золотые и бронзовые, а также две серебряные.

Третье место за Швецией. Она добыла в борьбе четыре золота, одно серебро и две бронзы.

Читайте также:
Разгром России и золото после лимфомы – результаты за 7 февраля
Двойной рекорд и протест против победы россиян – результаты за 6 февраля
Неудачный биатлон и дисквалификация россиян – результаты Олимпиады-2022 за 5 февраля
Поражения россиян, мировой рекорд и Украина без шансов – результаты дня на Олимпиаде-2022
Разгром от Канады в хоккее и ошибки лидеров – результаты второго дня Олимпиады-2022
Поражения фаворитов в керлинге – результаты первого дня Олимпиады-2022

Ольга Модіна
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Олимпиада 2022 Спорт Олимпийские игры Олимпиада Олимпиада в Пекине Пекин 2022
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 