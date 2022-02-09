Украина вне десятки лучших и медаль через 16 лет – результаты Олимпиады за 9 февраля
В шорт-треке состоялся самый большой финал в истории, чемпионство через 16 лет, немецкий пьедестал и начало мужского хоккея – коротко о 9 февраля на Олимпиаде в Пекине.
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Шорт-трек: самый большой финал и уверенная победа
В финал среди мужчин на дистанции 1500 м попали десять шорт-трекистов, которые должны были преодолеть 14 кругов.
Уже в середине "забега" первую позицию захватил Хван Тэ Хон из Южной Кореи и сдержал свое лидерство до финиша. Как результат – золотая награда.
А вот судьбу серебряной награды решали с помощью фотофиниша. После просмотра финальных секунд судьи определили, что серебряным призером стал канадец Стивен Дюбуа, а бронза – у представителя ОКР Семена Елистратова.
1. Хван Тэ Хон (Южная Корея) – 2.09,219.
2. Стивен Дюбуа (Канада) – 2.09,254.
3. Семён Елистратов (ОКР) – 2.09,267.
Хоккей: первые победы ОКР и Дании
В Пекине начался мужской хоккейный турнир. В первом матче команда ОКР с минимальным счетом обыграла сборную Швейцарии – 1:0. За три секунды до конца первого периода Антон Слепышев забросил шайбу в швейцарские ворота.
А команда Дании неожиданно обыграла сборную Чехии – 2:1. Шайбами за Данию отличились Маркус Лауриден и Франс Нильсен, Роман Червенко – за Чехию.
Все результаты матчей 9 февраля
ОКР – Швейцария – 1:0.
Чехия – Дания – 1:2.
Сноуборд: награда 16 лет спустя
Спустя 16 лет американская сноубордистка Линдси Джейкобеллис снова на пьедестале. Она завоевала золотую награду в сноуборд-кроссе. В 2006 году в Турине в этой же дистанции американка была серебряным призером.
Для Джейкобеллис это пятая Олимпиада, но только вторая награда. В 2008 году спортсменка вообще перестала выступать из-за травм. В 2010 году заняла пятое место, еще и получила дисквалификацию из-за неудачного падения. В 2014-м стала седьмой, а в 2018 – остановилась в шаге от пьедестала.
И вот в 2022 году Джейкобеллис наконец-то выиграла наивысшую олимпийскую награду. Интересно, что теперь Линдси – старейшая спортсменка в истории, которая завоевала медаль в сноубординге. А еще 36-летняя Джейкобеллис стала автором первой золотой медали для США на Играх в Пекине.
1. Линдси Джейкобеллис (США).
2. Хлоэ Треспёш (Франция).
3. Мериета Один (Канада).
Лыжное двоеборье: золото за последний круг
Немец Винценц Гайгер стал победителем в лыжном двоеборье (трамплин К-95+гонка на 10 км). После прыжков немецкий спортсмен был 11-м, но беговая часть повернула все вверх дном.
За 500 м до финиша Гайгер совершил невероятный рывок вверх, пересек "холм" и вырвал победу.
Серебряным призером стал норвежский двоеборец Йорген Граабак, а бронза у австрийца Лукаса Грайдерера.
Украинец Дмитрий Мазурчук финишировал 36-м.
1. Винценц Гайгер (Германия) – 25.07,7.
2. Йорген Граабак (Норвегия) +0,8.
3. Лукас Грайдерер (Австрия) +6,6.
Фристайл: известно имя первого чемпиона в истории
В 2016 году норвежец Бирк Рууд стал чемпионом Юношеских Олимпийских игр, тогда ему покорился слоупстайл.
А теперь – через 6 лет – Рууд соревновался за золото и титул первого в истории олимпийского чемпиона в мужском биг-эйре.
Уже в первой финальной попытке Рууд заявил о золотых амбициях. Его выступление было оценено в 95.71 балла, вторая попытка была немного хуже – 92 балла и несмотря на то, что в третьем – Рууд показал худший результат – всего 69 баллов.
Это не помешало набрать 187,75 балла и на 4.75 балла обойти ближайшего преследователя – американца Колби Стивенсона. Бронзовым призером стал швед Хенрик Харлаут.
1. Бирк Рууд (Норвегия) – 187,75.
2. Колби Стивенсон (США) – 183,00.
3. Хенрик Харлаут (Швеция) – 181,00.
Горнолыжный спорт: третья Олимпиада и все же золото
Словацкая представительница горнолыжного спорта Петра Влгова на характере завоевала чемпионский титул. Хотя соревнования в слаломе начинались для нее не слишком оптимистично.
В первой попытке Влгова была лишь восьмой, а во второй – решила рисковать и прибавила скорости. И этот риск оказался оправданным.
Влгова на трех Олимпийских играх максимум занимала пятое место, а в Пекине стала олимпийской чемпионкой.
Кроме того, Влгова добыла в борьбе первое золото в женском горнолыжном спорте для Словакии.
1. Петра Влгова (Словакия) – 1.44,98.
2. Катарина Линсбергер (Австрия) +0,08.
3. Венди Хольденер (Швейцария) +0,12.
Украинка Анастасия Шепиленко сошла с дистанции на первой попытке, потому во втором заезде не стартовала.
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Дания – Канада – 5:10.
США – ОКР – 6:5.
Норвегия – Швейцария – 7:4.
Китай – Швеция – 4:6.
Санный спорт: почти немецкий пьедестал
В двойках олимпийскими чемпионами стали Тобиас Вендль и Тобиас Арльт из Германии, опередившие своих соотечественников – Тони Эггерта и Сашу Бенекена на 0,099 сек.
Бронзовые награды завоевали Томас Штеу и Лоренц Коллер из Австрии.
Украинская двойка, в составе которой выступали Игорь Стахов и Андрей Лысецкий, стала 15-й. И это лучший результат за 16 лет – в Турине украинцы были 14-мы.
1. Тобиас Вендль/Тобиас Арльт (Германия) – 1:56,554.
2. Тони Эггерт/Саша Бенекен (Германия) – 1.56,653.
3. Томас Штеу/Лоренц Коллер (Австрия) – 1.57, 65.
Украинцы в других видах спорта:
- В первом тренировочном заезде командной эстафеты (мужчины, санный спорт) Антон Дукач финишировал с седьмым результатом.
- Иван Ковбаснюк, представляющий Украину в горнолыжном спорте, в комбинации (скоростной спуск) стал 16-м.
- Скелетонист Владислав Гераскевич в предпоследней тренировочной попытке показал седьмое время. А после финальной – занимает 10 место. Украинец уступает лидеру 0.88 секунды.
- Состоялись очередные тренировки и у прыгунов с трамплина. Лучший результат показал Виталий Калиниченко – 54-й результат, 59-м финишировал Антон Корчук, сразу за ним Евгений Марусяк.
Медальный зачет
Сборная Германии возглавляет медальный зачет, имея в своем активе восемь наград, пять золотых, а три серебряных.
На втором месте – Норвегия. В ее активе десять медалей – по четыре золотые и бронзовые, а также две серебряные.
Третье место за Швецией. Она добыла в борьбе четыре золота, одно серебро и две бронзы.
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