Двойной рекорд и протест против победы россиян – результаты Олимпиады-2022 за 6 февраля

Украинцы закончили выступления в командном турнире по фигурному катанию и остановились в одном шаге от финалов – в санном спорте и прыжках с трамплина.

Но 6 февраля в Пекине впечатлило несколькими мировыми рекордами, историческими чемпионствами и протестом против команды ОКР.

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Сноуборд: историческое золото Новой Зеландии

Зои Садовски-Синнотт стала первой в слоупстайле и завоевала историческую награду. Хотя ошибка сноубордистки во второй попытке, которую оценили в 28,15 балла, едва не стоила Зои медали. Судьба чемпионского титула была решена в третьей попытке, где Садовски-Синнотт получила 92,88 балла.

Для спортсменки это вторая олимпийская медаль. В 2018 году в Пхенчхане, когда Садовски-Синнотт было 16 лет, она завоевала бронзу в дисциплине "биг-эйр". Теперь в ее медальном зачете еще и высшая награда. И это первое золото зимних Игр для Новой Зеландии в истории. Ранее лучшим результатом новозеландских спортсменов на "белых" играх было второе место горнолыжницы Аннелиз Кобергер в 1992 году.

1. Зои Садовски-Синнотт (Новая Зеландия) – 92.88.

2. Джулия Марино (США) – 87.68.

3. Тезз Коуди (Австралия) – 84.15

СПРАВКА. Слоупстайл сноуборд – вид соревнований на сноуборде, где спортсмен должен выполнить серии акробатических прыжков, преодолевая трамплины, рамы и другие преграды. К олимпийской программе этот вид присоединился к Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Действующей чемпионкой в ​​женском слоупстайле (сноуборд) является американка Джейми Андерсон.

Лыжные гонки: ОКР с медалями, но без флага и без гимна

В скиатлоне, где спортсмены одолевают 30 км, но на двух видах лыж (по 15 км), золотую и серебряную награду завоевали представители ОКР – Александр Большунов и Денис Спецов. Третьим финишировал Ииво Нисканен из Финляндии.

Трехкратный олимпийский чемпион Йоханесс Клебо неожиданно стал 40-м, хотя именно ему провоцировали главную борьбу за чемпионский титул с Большуновым.

Украинские лыжники Руслан Перехода и Алексей Красовский отстали от лидеров на один круг, поэтому по регламенту вынуждены были закончить соревнования досрочно.

Уже после гонки норвежская сторона заявила о планах подать протест по поводу результатов Большунова. По их словам, представитель ОКР во время смены лыж бросил палки в бокс соперника, что является нарушением регламента и возможной причиной задержки старта норвежцев.

Конькобежный спорт: рекорд за рекордом

На дистанции 5000 м среди мужчин спортсмены решили, что нужно перебить олимпийский рекорд и несколько раз улучшали новый результат. Сначала Патрик Руст из Нидерландов – двукратный призер Пхенчхана-2018 – на 0,45 улучшил прошлый рекорд. А уже в финальной гонке главный претендент на золотые награды – шведский конькобежец Нильс ван дер Пул – преодолел 5000 м за 6:08.84, и это – новый олимпийский рекорд.

Нильс ван дер Пул впервые выступает на Олимпиаде – а в его активе уже рекорд, первый чемпионский титул, второе золото Швеции на Играх в Пекине и восьмая золотая награда для шведов именно в конькобежном спорте. Что интересно, последний раз конькобежцы Швеции завоевывали награды высшего сорта в 1988 году.

1. Нильс ван дер Пул (Швеция) – 6:08.84.

2. Патрик Руст (Нидерланды) – 6:09.31.

3. Галлгейр Энгебротен (Норвегия) – 6:09.88

Прыжки с трамплина: финал без украинцев

На соревнованиях по прыжкам с трамплина К-98 среди мужчин победителем стал Риой Кобаяси из Японии. Его результат – 275 баллов. Второе место занял австриец Мануэль Феттнер (270,8), третий результат у Давида Кубацкого из Польши (265,9).

Для Кобаяси это вторая олимпиада. В Пхенчхане он не попал в лучшую пятерку.

Украинец Евгений Марусняк в финальные прыжки не попал. Он закончил выступления на стадии квалификации и стал 47-м.

Керлинг: Италия традиционно непобедима

Кажется, слова уже лишние. Итальянский тандем уверенно каждый день выигрывает у своих соперников. И хотя сегодня Швецию они обыграли без разгромного счета – всего 12:8. Но у итальянцев уже своя традиция – менее 10 камней в нужную зону они не запускают.

США – Чехия – 8:10.

Великобритания – Китай – 6:5.

Норвегия – Швеция – 6:2.

Австралия – Швейцария – 9:6.

Италия – Китай – 8:4.

Канада – Чехия – 7:5.

Канада – Австралия – 8:10.

Италия – Швеция – 12:8.

Швейцария – США – 6:5.

Норвегия – Великобритания – 6:2

Могул: Австралия празднует чемпионство

В могуле среди женщин олимпийской чемпионкой стала австралийка Джакара Энтони с результатом 83,09. Она опередила своих соперниц почти на три балла. Для Энтони это первая медаль в карьере на Олимпиадах. В 2018 году Джакара стала четвертой.

Для Австралии это первая золотая награда в женском могуле в истории. Всего в активе этой страны – шесть медалей высшего достоинства за историю белых Олимпиад.

1. Джакара Энтони (Австралия) – 83.09.

2. Джаелин Кауф (США) – 80.28.

3. Анастасия Смирнова (ОКР) – 77.72

Горнолыжный спорт: финал перенесен

Вот не жалеет погода представителей горнолыжного спорта, тренировки постоянно переносились, теперь и финал был отменен. Сейчас планируется, что решающие соревнования по мужскому скоростному спуску состоятся завтра, 7 февраля, в 06:00 по киевскому времени.

Среди участников – и украинец Иван Ковбаснюк, который должен выйти на трассу под 39-м стартовым номером.

Санный спорт

Украинские саночники Антон Дукач и Андрей Мандзий в финальный – четвертый – заезд не прошли, потому что завалили свои заезды в первый соревновательный день. Как это было, читайте здесь.

Немец Йоханнес Людвиг стал олимпийским чемпионом в этом виде программы. Серебро завоевал австриец Вольфганг Киндль. Третьим был итальянец Доминик Фишналлер.

1. Йоханнес Людвиг (Германия) – 3.48,735.

2. Вольфганг Киндль (Австрия) – отставание 0,160.

3. Доминик Фишналлер (Италия)+0,951.

Другие виды, где выступали украинцы

Состоялись тренировки среди женщин, выступающих в одноместных санях. Лучший результат показала Юлианна Туницкая, ставшая 19-й, в другой попытке – 22-й. Елена Стецкив в обоих заездах была 27-й.

Трассу опробовали и представители двухместных саней. Игорь Стахов и Андрей Лисецкий финишировали с 12-м и 14-м результатом.

В лыжном двоеборье Дмитрий Мазурчук на первой тренировке финишировал 37-м.

В командном турнире по фигурному катанию Украина досрочно прекратила участие. Сине-желтые заняли последнее место – десятое – а для того, чтобы преодолеть квалификацию, нужно было попасть в пятерку лучших. Стоит отметить, что в украинцев лучший результат показала Анастасия Шаботова. Выступление украинской фигуристки оценили: 35.63 балла за технику и 26.86 за компоненты программы. За свое выступление под "Щедрика" Шаботова получила дополнительные четыре очка для Украины, но этого было мало, чтобы пробиться дальше.

Медальный зачет: Норвегия продолжает лидировать

По результатам двух официальных дней соревнований, Норвегия с тремя медалями (два золота и одна бронза) занимает первое место в медальном зачете.

Команда Швеции с двумя наградами высшего сорта разместилась на втором месте.

У команды ОКР – одно золото и две серебряные и бронзовые награды, а также третье место в активе.

На четвертом и пятом месте сейчас Германия и Нидерланды, завоевавшие золото и серебро.

Ольга Модіна

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