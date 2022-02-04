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Поражения россиян, мировой рекорд и Украина без шансов – результаты дня на Олимпиаде-2022

Цей матеріал також доступний українською
04.02.2022, 12:16
Поражения россиян, мировой рекорд и Украина без шансов – результаты дня на Олимпиаде-2022 - Фото
Фото: EPA

В третий день соревнований Олимпиады в Пекине украинцы впервые вышли на олимпийские арены, но не смогли попасть в лучшую пятерку ни в одном виде.

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Фигурное катание: Украина уже точно без медалей в командном турнире

В командном турнире по фигурному катанию принимают участие десять сильнейших сборных по квалификационному рейтингу международной федерации. Главное условие – команды должны были добыть в борьбе олимпийские лицензии как минимум в трех видах программы.

Среди мужчин прогнозируемо лучшим в короткой программе был трехкратный чемпион мира Нейтан Чен из США. Его выступление судьи оценили в 111,71 балла, и это на 6 очков больше, чем у ближайшего преследователя японца Сема Уно.

Также в пятерку лучших попали представитель ОКР Марк Кондратюк, Морис Квителашвили из Грузии и итальянец Даниэль Грассль.

СПРАВКА. От страны в каждом виде выступает только один представитель. За первое место в каждой программе сборная получает десять очков, за второе – девять, за третье – восемь, а одно очко за десятое место. Сначала фигуристы выполняют краткую программу: по одной в каждой из четырех дисциплин. Затем лучшие пять команд по сумме очков будут соперничать в произвольных программах. В командном турнире побеждает сборная, которая получила наибольшее количество баллов.

Единственный украинский представитель в одиночном мужском фигурном катании Иван Шмуратко получил положительный тест на коронавирус, поэтому он не выступал. Итак, в командном турнире за "мужское выступление" сборная Украины не получила очков.

Результаты мужского одиночного катания 4 февраля.

Нейтан Чен (США) – 111,71 (десять командных очков)
Сема Уно (Япония) – 105,46 (девять)
Марк Кондратюк (ОКР) – 95,81 (восемь)
Морис Квителашвили (Грузия) – 92,37 (семь)
Даниэль Грассль (Италия) – 88,10 (шесть)
Цзинь Боян (Китай) – 82,87 (пять)
Михаил Бржезина (Чехия) – 76,77 (четыре)
Роман Садовский (Канада) – 71,06 (три)
Поль Фентц (Германия) – 68,64 (два)

Поражения россиян, мировой рекорд и Украина без шансов – результаты дня на Олимпиаде-2022

В танцах на льду Украины соревновались Александра Назарова и Максим Никитин. Их выступление под песню "Hit the road Jack" оценили в 64,08. В общей сложности это девятый результат из десяти команд, поэтому украинцы получили два балла.

Результаты танцев на льду. Ритм-танец.
Мэдисон Хаббелл / Захари Донохью (США) – 86,56 (десять командных очков)
Виктория Синицина / Никита Кацалапов (ОКР) – 85,05 (девять)
Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри (Италия) – 83,83 (восемь)
Пайпер Гиллес / Поль Пуарье (Канада) – 82,72 (семь)
Ван Шиюэ / Лю Синьюй (Китай) – 74,66 (шесть)
Натали Ташлерова / Филип Ташлер (Чехия) – 68,99 (пять)
Мисато Комацубара / Тим Колето (Япония) – 66,54 (четыре)
Мария Казакова / Георгий Ревия (Грузия) – 64,60 (три)
Александра Назарова / Максим Никитин (Украина) – 64,08 (два)
Катарина Мюллер / Тим Дьек (Германия) – 63,21 (одно)

Поражения россиян, мировой рекорд и Украина без шансов – результаты дня на Олимпиаде-2022

В спортивных парах Украину представляли дебютанты Олимпиады – Артем Даренский и София Голиченко. За выступление в командном соревновании они получили 53,65 балла. Поскольку немецкая пара не выступала, это девятый результат из десяти, а также два очка в активе "сине-желтых".

Лидеры среди спортивных пар – Вэньцзин Суй и Цун Хань из Китая – выступили на 82,83 балла. И это стало новым мировым рекордом.

Результаты спортивных пар 4 февраля.

Вэньцзинь Суй / Цун Хань (Китай) – 82,83
Виктория Синицина / Александр Галлямов (ОКР) – 82,64
Алекса Книрим / Брэндон Фрейзер (США) – 75,00
Рику Миура / Рюичи Кихара (Япония) – 74,45
Кирстен Мур-Тауэрс / Майкл Маринаро (Канада) – 67,34
Карина Сафина / Лука Берулава (Грузия) – 64,79
Елизавета Жук / Мартин Бидар (Чехия) – 56,70
Николь Делла Моника / Маттео Гуаризе (Италия) – 60,30
София Голиченко / Артем Даренский (Украина) — 53,65

В первый день соревнований сборная США дважды заработала 10 очков, один раз первыми становился Китай, команда ОКР проиграла все ключевые встречи за "золотую десятку".

По результатам трех программ в топовую пятерку попали: США – 28 очков, ОКР – 26, Китай – 21, Япония – 20, Италия – 18.

Женский хоккей: Китай одерживает первую победу

Женская сборная ОКР по хоккею в первом матче предварительного раунда одержала победу над командой Швейцарии со счетом 5:2 (2:1, 2:1, 1:0), а команда Китая выиграла у Дании со счетом 3:1 (0:1, 1:0; 2:0).

Поражения россиян, мировой рекорд и Украина без шансов – результаты дня на Олимпиаде-2022

Керлинг: Италия снова без поражений

Команда Италии, в составе которой играют Стефания Константини и Амос Мозанер, продолжает лидировать в керлинге. Матч против Норвегии завершился итальянской победой – 11:8. А потом итальянцы еще и разгромно выиграли у Чехии – 10:2

Все матчи в керлинге 4 февраля

Швеция – Австралия – 7:6

Канада  Швейцария – 7:5

Италия – Норвегия – 11:8

Чехия – Италия – 2:10

Китай – Канада – 6:8

Великобритания – Австралия – 9:8

Швеция – США – 7:8

В керлинге украинцы не будут соревноваться.

Поражения россиян, мировой рекорд и Украина без шансов – результаты дня на Олимпиаде-2022

Другие виды: украинские олимпийцы пока не впечатляют на тренировках

Саночники провели последнюю тренировку, уже завтра они начнут соперничать за награды. Украинец Антон Дукач показал 11-й и 24-й результаты. Однако это не самые лучшие его выступления. На вчерашних заездах украинский саночник финишировал седьмым.

Наконец-то вышел на трассу другой украинский саночник – Андрей Мандзий, пропустивший четыре тренировки. Причину в сборной еще не называют. На сегодняшних заездах Мандзий был 12-м и 25-м.

В горнолыжном спорте прошли вторые тренировочные заезды. Сегодня единственный представитель Украины – Иван Ковбаснюк – не финишировал.

В прыжках с трамплина: Виталий Калиниченко и Евгений Марусяк не финишировали, а Антон Корчук стал 53-м.

Ольга Модіна
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