Неудачный биатлон и дисквалификация россиян – результаты Олимпиады-2022 за 5 февраля

На Олимпиаде в Пекине разыграли шесть комплектов наград – в биатлоне, конькобежном спорте, лыжных гонках, шорт-треке, прыжках с трамплина и фристайле. Украинцы должны были претендовать на медали в биатлоне, но старт не удался – лишь 13-е место.

Конькобежный спорт: рекорд, который держался 20 лет, побит

Нидерландский конькобежец Ирэни Схаутен выиграла золотую медаль на дистанции 3000 м со временем 3.56,930. Она побила рекорд Клаудии Пехштайн (3:57.70), державшийся 20 лет.

Это уже вторая награда Схаутен на олимпийских играх, в 2018 году она стала бронзовым призером.



1. Ирен Схаутен (Нидерланды) – 3:56.93.

2. Франческа Лоллобриджида (Италия) - 3:58.06

3. Изабель Вайдеманн (Канада) - 3:58.64.

СПРАВКА: Клаудиа Пехштайн – немецкая конькобежка, повторившая рекорд по количеству Олимпиад в ее карьере. Ее первые зимние Игры состоялись в 1992 году, но Пехштайн пропускала Ванкувер в 2010 из-за ошибочной дисквалификации. Ранее таким количеством Олимпиад мог похвастаться только японский прыгун с трамплина Нориаки Касаи, выступавший 26 лет на Играх.

Лыжные гонки: первое олимпийское "золото" уезжает в Норвегию

В лыжных гонках разыграли первый комплект наград. В скиатлоне среди женщин 2х7,5 км олимпийской чемпионкой стала Терезе Йогауг из Норвегии.

Среди украинок лучший результат показала Марина Анцибор, которая финишировала 56-й. Виктория Олех показала 60-й результат, Юлия Кроль стала 62-й, за ней – сразу другая украинка Дарья Рублева.

1. Тереза ​​Йохауг (Норвегия) – 44:13.7.

2. Наталья Непряева (ОКР) – 44:43.9.

3. Тереза ​​Штадлобер (Австрия) – 44:44.2.

Биатлон: еще одна награда для Норвегии

На лыжных гонках норвежская сборная решила не останавливаться и забрала высшую награду еще и в смешанной эстафете в биатлоне. Хотя и не без нервов.

На последних секундах квартет, в составе которого Марте Олсбю Ройселанд, Тириль Экхофф, Тарьей Бё и Йоханнес Тиннес Бьо, финишировали со временем 1:06:45,6 с, допустив 13 ошибок во время стрельбы и выполнив 3 штрафных круга.

Серебряные награды – у команды Франции, русские биатлонисты были третьими.

Украинская команда в составе Дмитрия Пидручного, Артема Примы, Валентины Семеренко и Юлии Джимы допустила 15 промахов на огневых рубежах и в итоге стала 13 в общем зачете.



1. Норвегия (3+13)1:06:45.6.

2. Франция (3+11)+0.9.

3. ОКР (1+13)+1.5.

Женский хоккей: Канада второй раз "не видит" соперниц, ОКР потерпела поражение

Очередной разгром от женской сборной Канады по хоккею. Сегодня "кленовые" как катком проехались по команде Финляндии – 11:1.

По три шайбы в финские ворота забросили Сара Нурс и Брианна Дженнер, дважды забили Сара Филье и Лора Стейси, и одна – в активе Джейми Ли Реттрей.

Шайбу престижа в составе сборной Финляндии забросила Миннамары Туоминен.

Все результаты матчей по женскому хоккею за 5 февраля:

Канада – Финляндия – 11:1.

Япония – Дания – 6:2.

Чехия – Швеция – 3:1.

США – ОКР – 5:0

Керлинг: эту машину не остановить

Третий день соревнований в миксте, и третий день итальянцы не оставляют шансов соперникам.

Сегодня, 5 февраля, Италия обыграла Австралию (7:3) и Великобританию (5:7).

Кроме того, Швейцария разгромила Чехию – 11:3, Норвегия – Австралию (10:4).

Все результаты матчей по керлингу 5 февраля:

Австралия – Норвегия – 4:10.

Швейцария – Швеция – 1:6.

Китай – США – 5:7.

Чехия – Англия – 3:8.

Швеция – Канада – 6:2.

Австралия – Италия – 3:7.

Великобритания – Италия – 5:7.

Норвегия – Китай – 9:6.

Чехия – Швейцария – 3:11.

США – Канада – 2:7.

Шорт-трек: дисквалификация США и ОКР

В смешанной эстафете в шорт-треку олимпийскими чемпионами стали спортсмены Китая, которые финишировали со временем 2:37,348.

Серебряные награды завоевала команда из Италии, а бронза уезжает в Венгрию.

Интересно, что в финальную стадию эстафеты сборная Китая вышла после дисквалификации ОКР и США за нарушение правил в полуфинале.

В 1/2 финала китайцы были четвертыми, а Венгрия второй, однако после того, как с соревнований "сняли" американскую команду (вторые в заезде) и ОКР (третьи), Китай автоматически пробился в золотой заезд.



1. Китай – 2.37,348.

2. Италия – 2.37,364.

3. Венгрия – 2.40,900.



Прыжки на лыжах с трамплина: историческое золото Словении

Словенка Урша Богатай выиграла золото в прыжках на лыжах с трамплина HS-106. И это историческая заслуга и для спортсменки, и для ее страны.

Для Богатай – это первое олимпийское золото, а для Словении – третья награда высшего сорта на зимних Играх.

Ранее только в 2014 году Тина Мазе выигрывала два золота в горнолыжном спорте.

1. Урша Богатай (Словения) – 239,0.2.

2. Катарина Альтхаус (Германия) – 236,8.3.

3. Ника Крижнар (Словения) – 232,0.

Сноуборд: известные первые финалисты

Состоялась квалификация в сноуборде в женском слоупстайле.

По результатам двух заездов, в финальную часть турнира пробились 12 спортсменок.

Лучший результат показала двукратная чемпионка мира Зои Садовски-Синнотт из Новой Зеландии.

Результаты лучшей 5-ки:

1. Зои Садовски-Синнотт (Новая Зеландия) – 86.75.

2. Кокомо Мурасе (Япония) – 81.45.

3. Энни Рукаярви (Финляндия) – 78.83.

4. Анна Гассер (Австрия) – 75.00.

5. Джейми Андерсон (США) – 74.35.

СПРАВКА. Слоупстайл сноуборд – вид соревнований на сноуборде, где спортсмен должен выполнить серии акробатических прыжков, преодолевая трамплины, рамы и другие преграды. К олимпийской программе этот вид присоединился к Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Действующей чемпионкой в ​​женском слоупстайле (сноуборд) является американка Джейми Андерсон.

Могул: победа Швеции

Шведский фристайлист Вальтер Вальберг стал первым на соревнованиях по могулу. Серебро взял канадец Микаэль Кингсбери. Тройку призеров замкнул японец Икума Хорисима.



1. Вальтер Вальберг (Швеция) – 83,23.2.

2. Микаэль Кингсбери (Канада) – 82,18.3.

3. Икума Хорисима (Япония) – 81,48.



Остальные виды спорта, где были украинцы

В прыжках с трамплина Евгений Марусняк преодолел квалификацию в дисциплине "нормальный трамплин". Украинец стал 48-м, к следующему этапу пробивались 50 лучших. И это второй раз в истории, когда "сине-желтым" удалось преодолеть этот этап. Ранее такого результата добивались Виталий Шумбарец и Владимир Бощук в 2010 году. Другой украинец – Антон Корчук – стал 52-м, а Виталий Калиниченко до сих пор не прилетел в Пекин из-за положительного теста на коронавирус.

В санном спорте прошли первые соревновательные заезды. И Антон Дукач, и Андрей Мандзий допустили падения, поэтому сильно отстали от соперников. Дукач занимает 25-е место, а Мандзий – 32-е.





Турнирная таблица после соревнований 5 февраля

Норвегия завоевала две золотые награды и захватила лидерство в медальном зачете.

Вторая – Словения, в ее активе по одному золоту и бронзе.

На третьем месте – Китай, Нидерланды и Швеция, которые завоевали по одной золотой награде.

Ольга Модіна

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