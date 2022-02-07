Разгром России и золото после лимфомы – результаты Олимпиады-2022 за 7 февраля

Украинцы впервые на Играх в Пекине пробились в лучшую десятку, но до сих пор не смогли завоевать награды.

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Биатлон: результат хороший, но мало, чтобы выиграть медаль

В индивидуальной гонке (биатлон) на 15 км победительницей стала немка Дениз Херман, которая не закрыла одну мишень и финишировала со временем 44:12.7.

Серебряной призеркой, также с одной ошибкой на огневом рубеже, стала француженка Анаис Шевалье-Буше, уступившая первому месту – 9,4 сек. На 15,3 сек отстала от чемпионки норвежка Марта Олсбю Ройселанн, промахнувшаяся дважды.

1. Денизе Херрманн (Германия, 0+0+1+0) – 44:12.7.

2. Анаис Шевалье-Буше (Франция, 0+0+0+1)+9.4.

3. Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегия, 1+0+0+1) +15.3.

Юлия Джима совершила два промаха и финишировала с десятым временем. Еще одна украинка – Ирина Петренко – была 11-й. А вот Валентина Семеренко не финишировала и, по информации издания Champion.com.ua, украинка возвращается домой, а вместо нее на Играх будет выступать Анастасия Меркушина.

Результаты, эмоции и последние новости из Пекина вы можете прочесть в нашем спецпроекте Олимпиада-2022.

Сноуборд: победил лимфому, победил и на Олимпиаде

Максанс Парро на своей второй Олимпиаде смог добыть в борьбе золото. Сноубордисту подчинился слоупстайл. На Играх в 2018 году канадец стал серебряным призером, а после Игр у него обнаружили лимфому. После долговременных химиотерапий Парро снова встал на сноуборд.

На играх в Пекине канадский сноубордист стал чемпионом благодаря своей второй попытке, за которую получил 90.96 баллов. И он – единственный спортсмен в финале слоупстайла, которому удалось превысить оценку в 90 баллов.

1. Максенс Парро (Канада) – 90.96 баллов.

2. Су Имин (Китай) – 88.70 баллов.

3. Марк МакМоррис (Канада) – 88.53 баллов.

Как в женском слоупстайле выиграла Зои Садовски-Синнотт и почему это историческая награда для Новой Зеландии, читайте здесь.

Конькобежный спорт: Нидерланды продолжают бороться за золотые награды

На дистанции 1500 м в конькобежном спорте Ирэн Вюст установила олимпийский рекорд. Ее время – 1:53.28 мин – принесло ей золотую награду. И это уже пятое личное олимпийское золото нидерландской спортсменки. Ранее она становилась олимпийской чемпионкой на этой дистанции в 2010 и 2018 году, а также выигрывала 3000 м в 2006 и 2014.

Поэтому Вюст – первая спортсменка, которой удалось завоевать личное золото на пяти разных Олимпиадах. Это абсолютный рекорд и для зимних, и для пожилых Игр. Кроме того, в ее активе награда высшего достоинства в командном персьюте в Сочи в 2014 году. В общей сложности, Вюст имеет 12 олимпийских наград и это рекорд для конькобежного спорта.

1. Ирэн Вюст (Нидерланды) – 1:53.28.

2. Михо Такаги (Япония) +0.44.

3. Антуанетте де Йонг (Нидерланды) + 1.54

Это уже второе золото нидерландской сборной в конькобежном спорте. Вспомните, как Ирэн Схаутен выиграла дистанцию ​​в 3000 м.

Горнолыжный спорт: рекорд от Украины

Швейцарский горнолыжник Бит Фойц выиграл золото в скоростном спуске. А вот Жоан Кларе из Франции хотя и завоевал серебро, однако установил рекорд – стал самым старшим призером Игр в истории горнолыжного спорта. Ему исполнился 41 год. Бронза – у Маттиаса Майера из Австрии.

1. Бит Фойц (Швейцария) – 1.42,69.

2. Жоан Кларе (Франция) – +0,10.

3. Маттиас Майер (Австрия) – +0,16

Украинский представитель Иван Ковбаснюк финишировал с 33-м результатом и это лучшее достижение. Ранее рекордом Украины было 47 место Николая Скрябина в 2002 году.

Среди женщин в гигантском слаломе триумфовала Сара Хектор из Швеции Серебряным призером стала итальянка Федерико Бриньоне. Бронза – у представительницы Швейцарии Ларе Гут-Бехрами.

1. Сара Хектор (Швеция) – 1.55,69.

2. Федерико Бриньоне (Италия) +0,28.

3. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) +0,72.

Украинка Анастасия Шепиленко финишировала 39-ю. И это лучший украинский результат в женском слалом-гиганте с 2006 года, когда Юлия Сипаренко была 35-й.

Прыжки на лыжах с трамплина: "санкции" в костюмы

Состоялся смешанный турнир по прыжкам на лыжах с трамплина, где прогнозируемо победила команда Словении. А вот призеры, возможно, были бы и другие, если бы не судейские решения.

К комбинезонам в прыжках на лыжах с трамплина очень строгие требования. По регламенту, комбинезон должен прилегать к телу прыгуна плотно и не превышать параметры более чем на 1 см. В противном случае – дисквалификация. Так, за "ошибку" в комбинезоне сегодня пострадали японка Сара Таканаси, австрийка Даниэла Ирашко-Щтольц и немка Катарина Альтхаус.

Золото – в Словении, серебро – ОКР и бронзовую награду забрала команда Канады. Интересно, что в составе словенской команды выступала Урша Богатай, ранее уже завоевавшая одну золотую награду на этих Играх, но в дисциплине "нормальный трамплин".

1. Словения – 1001.5 баллов.

2. ОКР – 890.3 баллов.

3. Канада – 844.6 баллов.

Шорт-трек: дисквалификации и видеоповторы

Еще за выход в финал у мужчин в шорт-треке на дистанции 1000 м было по-настоящему жарко. Соперники толкались, их дисквалифицировали, так что в финальную гонку попала в конце концов пятерка. Но и на золотом этапе не прошло все спокойно.

Спортсмены были вынуждены стартовать дважды. Первый заезд был отменен из-за того, что на льду оказалась часть коньков. Во втором – падая, пересек финишную прямую Лю Шандор Шаолинь из Венгрии, за ним китаец Жэнь Цзивея. Но видеоповтор показал, что венгр толкал китайского спортсмена, поэтому его результат был аннулирован. Олимпийским чемпионом стал Жэнь Цзивэй, ранее уже праздновавший победу в смешанной эстафете.

1. Жэнь Цзивэй (Китай) – 1:26.768.

2. Ли Вэньлун (Китай) – 1:29.917.

3. Лю Шаоан (Венгрия) 1:35.693.

У женщин на дистанции 500 м олимпийской чемпионкой стала итальянка Арианна Фонтана, для которой это уже десятая олимпийская награда в карьере. Серебряный результат показала Сюзанне Схюлтинг из Нидерландов, а Ким Бутен из Канады – третья.

1. Арианна Фонтона (Италия) 42.488.

2. Сюзанне Схюллтинг (Нидерланды) 42.559.

3. Ким Бутен (Канада) 42.724.

Фигурное катание: командный турнир

ОКР выиграла командный турнир по фигурному катанию. Сегодня российские спортсмены набрали наибольшее количество очков в парном катании и одиночном среди женщин. Серебро в командном турнире выиграла сборная США. Бронзовые медали завоевала команда Японии.

Женский хоккей: сенсации и скандал

6:1 и два периода в масках – таков был матч Канады против ОКР. Игру задержали на один час, канадская команда отказалась выходить на лед, пока российские спортсменки не получат свои результаты за утреннее тестирование на коронавирус.

В конце концов, хоккеистки согласились выйти на матч и до третьего периода были вынуждены играть в масках. В третьем стало известно, что у всех российских хоккеисток отрицательный результат, поэтому представительницы ОКР маски сняли, а Канада – нет. Правда, маски не помешали "кленовым" разгромить соперниц со счетом 6:1. В воротах россиянок расписались Сара Нурс, Сара Филье, Джейми Ли Реттрей, Эрин Эмброуз, Брианна Дженнер и Мари-Филипп Пулен, шайбу-престижа за ОКР оформила Анна Шохина.

Кажется, Канада решила в групповом этапе разгромно сыграть со всеми соперницами. К примеру, Швейцарию "вынесли" вообще со счетом 12:1. Не знали? Подробности читайте здесь.

А сборная Дании сенсационно обыграла команду Чехии. В течение матча датчанки уступали в счете, но смогли вырвать победу – 3:2. За сборную Дании забросили шайбы Йозефин Якобсен, Мишель Вейс и Сильке Глуд, в Чехии отличились Анета Тейралова и Катержина Мразова.

Все результаты хоккейных матчей 7 февраля:

ОКР – Канада – 1:6.

Дания – Чехия – 3:2.

Китай – Швеция – 2:1.

Швейцария – Финляндия – 3:2.

Керлинг: определились финалисты

Прогнозируемо в полуфинальных матчах керлинга среди смешанных пар не обошлось без разгрома от Италии. Весь первый этап итальянский тандем уверенно сносил своих соперников, поэтому еще накануне полуфинала можно было только посочувствовать Швеции. Как результат, 8:1.

Как не везло прошлым соперникам Италии, мы уже рассказывали.

Все результаты матчей 7 февраля:

Норвегия – Великобритания – 6:5.

Италия – Швеция – 8:1.

В финале сыграют Норвегия и Италия, а Великобритания и Швеция будут бороться за бронзовые награды.

Украинцы в других видах спорта:

Состоялись первые заезды в санном спорте среди женщин. У Елены Стецькив и Юлианны Туницкой было по две попытки. В первой – украинки не попали в лучшую двадцатку, а вот после второй – Стецькив была 19-й, а Туницкая – 22-й.

В лыжном двоеборье во второй день тренировок единственный представитель Украины – Дмитрий Мазурчук – был 25-м. Это лучше, чем вчерашний результат на 12 позиций.

Свои силы на олимпийской трассе скелетона проверил Владислав Гераскевич. Оба заезда украинец завершил с 14-м результатом.

Улучшили свой результат и Игорь Стахов с Андреем Лысецким, которые сегодня показали 11-е и 13-е время.

СПРАВКА. Все медалисты за 7 февраля: Денизе Херрманн (Германия) – биатлон (индивидуальная гонка) Беат Фойц (Швейцария) – горнолыжный спорт (даунхилл, мужчины) Сара Гектор (Швеция) – горнолыжный спорт (слалом-гигант, женщины) Команда ОКР – фигурное катание (командный турнир) Арианна Фонтана (Италия) – шорт-трек (500 метров, женщины) Жэнь Цзивэй (Китай) – шорт-трек (1000 метров, мужчины) Ирен Вюст (Нидерланды) – конькобежный спорт (1500 м, женщины) Макс Парро (Канада) – сноубординг (слоупстайл, мужчины) Сборная Словении – прыжки с трамплина (нормальный трамплин, смешанная команда)

Медальный зачет по результатам 7 февраля:

Норвегию все же сдвинули с лидерской позиции. Швеция завоевала третье золото и возглавила медальный зачет.

Команда ОКР с двумя золотыми, тремя серебряными и двумя бронзовыми наградами занимает второе место.

На третьем – Нидерланды, в активе которой пять наград – по два золота, серебра и одна бронза.

Ольга Модіна

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