Провал Украины, "зимняя принцесса" и непобедимая Ледецкая – результаты Олимпиады за день



20-летний рекорд перебит, исторические награды завоеваны, а Украина снова без медалей в биатлоне – коротко о 8 февраля

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Сноуборд: непобедимая Ледецкая

Эстер Ледецкая из Чехии продолжает переписывать историю. В 2018 году она стала олимпийской чемпионкой сразу в двух видах спорта – сноубординге и горнолыжном спорте. В 2022 – уже в свою копилку добавила "золото" в параллельном слаломе гиганте.

В финале чешская спортсменка соперничала с действующей чемпионкой мира Даниэлой Ульбинг из Австрии и была сильнее.

1. Эстер Ледецкая (Чехия).

2. Даниэла Ульбинг (Австрия).

3. Глория Котник (Словакия).

Украину в этом виде представляла Аннамар Данча. Правда, за пять минут до соревнований украинке сказали, что она не может выходить на старт из-за отсутствия необходимого количества негативных тестов. Данча прибыла на Игры за несколько дней до старта и сдала положительный тест. Была вынуждена находиться на изоляции, но за день до стартов получила отрицательный тест и была допущена к соревнованиям. Она финишировала на 26 месте.

Среди мужчин в параллельном слаломе гиганте триумфовал Беньямин Карл из Австрии. В финале он победил представителя Словении Тима Мастнака, опередив его на 0,82 секунды. Бронзовая награда у представителя ОКР – Виктора Уайльда.

Результаты, эмоции и последние новости из Пекина вы можете прочесть в нашем спецпроекте Олимпиада-2022.

Фристайл: дебютный вид за Китаем

В Пекине дебютировала в олимпийской программе новая дисциплина фристайла – биг-эйр. Первой олимпийской чемпионкой стала 18-летняя китаянка Айлин Гу. Серебро добыла французская спортсменка Тесс Леду, а бронза – у Матильды Грэммо из Швейцарии.

Айлин Гу уже в социальных сетях прозвали "зимней принцессой" за ее эмоциональную реакцию на победу и "невероятную улыбку".

1. Айлин Гу (Китай) – 188.25 баллов.

2. Тесс Леду (Франция) – 187.50 баллов.

3. Матильда Грэмо (Швейцария) – 182.50 баллов.

Лыжные гонки: четвертое чемпионство Клебо

Йоханнес Клебо стал олимпийским чемпионом в спринте, и это его четвертое "золото". Три прошлых награды высшего достоинства он выиграл в 2018 году в Пхенчхане.

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 2:58,06.

2. Федерико Пеллегрино (Италия)+0,26.

3. Александр Терентьев (ОКР)+1,31.

Среди украинцев лучший результат у Руслана Перехода, который стал 46-м, а Алексей Красовский – 64-й.

А вот среди женщин золото завоевала Йонна Сундлинг из Швеции. Среди украинок никто не попал в топовую пятидесятку. Марина Анцибор – 54-я, Виктория Олех – 69-я, а Валентина Каминская – 70-я.

1. Йонна Сундлинг (Швеция) – 3.09,68.

2. Майя Дальквист (Швеция)+2.88.

3. Джессика Диггинс (США) + 3,16.

Санный спорт: историческая немка

В санном спорте произошло историческое событие. Немка Натали Гайзенбергер показала лучшее время по итогам четырех заездов и выиграла золотую награду. И это пятое олимпийское золото в карьере Натальи. Это рекорд для санного спорта. Кроме того, Гайзенбергер – первая в истории представительница санного спорта, получившая три золота в женских одиночках – в 2014, 2018 и 2022 году.

1. Натали Гайзенбергер (Германия) – 3:53.45.

2. Анна Беррайтер (Германия)+0.49.

3. Татьяна Иванова (ОКР) +1.053

А вот украинки Юлианна Туницкая и Елена Стецькив в финальный – четвертый – заезд не попали. Финишировали по результатам трех попытку 21-й и 22-й.

Женский хоккей: Канада непобедима, ОКР снова уступила

Женская сборная Канады победила на групповом этапе свою главную соперницу в борьбе за золотые награды – команду США. Матч завершился со счётом 4:2. За "кленовых" дубль оформила Брианна Дженнер, по одному забили Джейми Ли Реттрей и Мари-Филипп Пулен. В составе американок отличились Дэнни Камеранези и Алекс Карпентер.

Команда Финляндии вышла против сборной ОКС в масках, как и Канада вчера. И снова это не помешало выиграть с разгромным счетом у россиянок. Встреча завершилась со счётом 5:0. Шайбы забросили Санни Рантали, Мишель Карвинен, Энниина Нюлунд, Минномари Туоминен и Сусанни Тапани.

Все результаты матчей 8 февраля:

Канада – США – 4:2.

Швеция – Дания – 3:1.

Финляндия – ОКР – 5:0.

Япония – Чехия – 3:2.

Горнолыжный спорт: австрийское золото и рекорд Украины

Австрийский горнолыжник Маттиас Майер выиграл золото в супергиганте, ранее на этих играх праздновавшего бронзу в даунхилле.

А вот украинец Иван Ковбаснюк хотя и финишировал 32-м, но это самый лучший результат Украины за 20 лет. В 2002 году Николай Скрябин был на 29 месте. После этого украинские горнолыжники либо не попадали в 30 лучших, либо вообще не финишировали.

1. Маттиас Майер (Австрия) 1:19.94.

2. Райан Кокрейн-Сигл (США) +0.04

3. Александер Аамодт Кильде (Норвегия) +0.42

Керлинг: определился чемпион в миксте

И это не сенсационное чемпионство. Ведь с самой первой игры на Олимпиаде итальянский тандем Стефанни Константини и Амоса Мозанера заявил о себе как главных претендентах на золотые награды. В финале они были сильнее Норвегии, в составе которой играют Кристиан Скаслиен и Магнус Недреготтен – 8:5. Интересно, что норвежский тандем – бронзовые призеры Игр в Пхенчхане в 2018 году, а вот итальянцы таким составом на международных турнирах самого высокого никогда не выигрывали.

В бронзовом матче команда Швеции, в составе которой Альмида де Валь и Оскар Эрриксон, обыграли дуэт из Великобритании – Дженнифер Доддс и Брюса Моуэта. Встреча завершилась со счетом – 9:3.

Биатлон: Украина снова без медалей

Французский биатлонист Кантен Фийон Майе выиграл индивидуальную гонку, хотя допустил два промаха на огневых рубежах. Стопроцентную точность показал белорус Антон Смольский, финишировавший вторым. Норвежец Иоганнес Тингнес Бё с двумя промахами стал третьим.

Лучший результат среди украинцев показал Дмитрий Пидручный, который стал 18-м и трижды не попал по мишеням. Артем Прима стал 36-м, Антон Дудченко – 50-м, Богдан Цимбал – 55-м.

1. Кантен Фийон-Майе (Франция) 48:47.4.

2. Антон Смольский (Беларусь) +14.8

3. Йоханнес Бьо (Норвегия) +31.1

Конькобежный спорт: очередной рекорд

Вторую подряд Олимпиаду на дистанции 1500 м выигрывает нидерландец Кьелд Наюс. Но в этом году кроме золота Наюс еще и отличился олимпийским рекордом, который длился 20 лет. В 2002 году в Солт-Лейк-Сити самым быстрым был американец Дерек Парра, его результат – 1:43.95. В 2022 году сначала это время улучшил нидерландец Томас Крол, а уже в следующем заезде новый олимпийский результат установил Наюс – 1:43.21.

Что интересно, мировой рекорд тоже остается за Наюсом – 1:40.17.

Наюс – первый конькобежец, защитивший олимпийский титул на 1500 метров за 28 лет.

Украинцы в других видах спорта:

Дебютант Олимпиады Иван Шмуратко, который из-за положительного теста пропускал командный турнир, сегодня наконец-то вышел на лед. В короткой программе украинец выступал под Une vie d'amour Шарля Азнавура. Выступление Шмуратко оценили в 78.11 балла, и это 22-е место. Поэтому украинец квалифицировался в произвольную программу.

Представители Украины в санном спорте (двухместные) Игорь Стахов и Андрей Лысецкий на очередной тренировке показали дважды 14-е время.

В лыжном двоеборье на третьей официальной тренировке Дмитрий Мазурчук показал 19-й результат. Это самый лучший показатель при его попытках на Играх.

Владислав Гераскевич, выступающий в скелетоне, на тренировках стабильно показывает 14-е время.



Медальный зачет

Остается лидером сборная Швеции – в ее активе четыре золота, одно серебро и одна бронза.

На втором месте Нидерланды, завоевавшие три золотые и серебряные награды, а также одну бронзу.

У Китая пять наград: три золота и два серебра.

Ольга Модіна

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