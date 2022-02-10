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Первый допинг, ковид у Украины, россияне без медалей – результаты Олимпиады за 10 февраля

Цей матеріал також доступний українською
10.02.2022, 21:00
Первый допинг, ковид у Украины, россияне без медалей – результаты Олимпиады за 10 февраля - Фото
Фото: EPA

Двадцатилетний рекорд, триумф немецких саночников и золотой Чен – коротко о 10 февраля в Пекине.

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Фигурное катание: непобедимый Чен

Выступление трехкратного чемпиона мира – американца Нейтана Чен – в произвольной программе оценили в 218,63 балла. Он обошел ближайшего соперника – японца Юму Кагияма – почти на 22 балла. И это первое личное золото Чена, ранее олимпийские награды он завоевал только в командных турнирах.

1. Нейтан Чен (США) – 332,6.
2. Юма Кагияма (Япония) – 310,05.
3. Шома Уно (Япония) – 293,0.

Украинец Иван Шмуратко финишировал на Олимпиаде на 24 месте. На Играх в Пхенчхане в 2018 году Ярослав Паниот не смог отобраться в произвольную программу.

Первый допинг, ковид у Украины, россияне без медалей – результаты Олимпиады за 10 февраля

Горнолыжный спорт: золото династии

Австриец Иоганнес Штрольц завоевал золото в суперкомбинации. Серебряная награда – в активе норвежского спортсмена Александра Аамодта Кильде, а третьим стал канадский спортсмен Джеймс Кроуфорд.

Для Австрии это не первая золотая награда в комбинации. В 1998 году в этой горнолыжной дисциплине победил Марио Рейтер, спустя 20 лет чемпионом стал Марсель Хиршер. А теперь и Иоганнес Штрольц.

Интересно, что в 1988 году олимпийским чемпионом стал Губерт Штрольц – отец Йоханнеса. И теперь это первая династия (отец и сын), которая выигрывала награду высшего сорта белой Олимпиады в одной дисциплине.

Украинец Иван Ковбаснюк после скоростного спуска был 21-м, а после слалома стал 14-м. Этот результат стал вторым лучшим в истории украинского горнолыжного спорта. Ранее, в 1998 году, Николай Скрябин занял 12-е место.

Первый допинг, ковид у Украины, россияне без медалей – результаты Олимпиады за 10 февраля

Конькобежный спорт: и снова рекорд от Схаутен

Второе золото и второй мировой рекорд – Ирэне Схаутен продолжает переписывать историю конькобежного спорта. После триумфа на дистанции 3000 м нидерландская спортсменка стала олимпийской чемпионкой на дистанции 5000 м.

В финале Ирэне Схаутен опередила канадскую конькобежку на 4.67 сек и установила новый олимпийский рекорд – 6:43,51. Тем самым она перебила результат немки Клаудии Пехштайн на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити в 2002 году. На самом деле, это уже второй двадцатилетний рекорд, который улучшила Схаутен. Больше обо всех рекордах читайте здесь.

1. Ирэне Схаутен (Нидерланды) 6:43.51.
2. Изабель Вайдеман (Канада)+4.67.
3. Мартина Сабликова (Чехия)+6.58.

Первый допинг, ковид у Украины, россияне без медалей – результаты Олимпиады за 10 февраля

Лыжные гонки: решили 0,4 сек

Норвежка Тереза ​​Йохауг завоевала второе золото в Пекине. На этот раз она стала первой в классической гонке в 10 км. Хотя долгое время на дистанции была лидером финская спортсменка Кертту Нисканен, ее преимущество на отрезке 6,8 км составляло десять секунд. Но после отметки 8 км финка уже не удерживала свой темп и на финише она уступила 0,4 секунды.

Среди украинок лучший результат традиционно показала Марина Анцибор, которая финишировала на 58-м месте, Виктория Олех была 76-й, а Валентина Каминская показала 79-е место.

1. Тереза ​​Йохауг (Норвегия) 28:06.3.
2. Кертту Нисканен (Финляндия)+0.4.
3. Криста Пармакоски (Финляндия)+31.5. 

Для Йохауг это уже третья награда высшего сорта на Зимних Олимпиадах. Кроме двух золотых медалей в Пекине, у нее – за эстафету в Ванкувере.

Первый допинг, ковид у Украины, россияне без медалей – результаты Олимпиады за 10 февраля

Результаты, эмоции и последние новости из Пекина вы можете прочесть в нашем спецпроекте Олимпиада-2022. 

Санный спорт: снова немцы выигрывают

Немецкая сборная, в составе которой были все олимпийские чемпионы Пекина по санному спорту – Натали Гейзенбергер, Йоханнес Людвиг, двойка Тобиас Вендль/Тобиас Арльт – несмотря на свои титулы, выиграли не слишком уверенно. Австрийская команда имела немного преимущества над соперниками, но немецкая двойка Вендль/Арльт отыграла на последнем этапе отставания.

Немецкий квартет выигрывает эстафету с 2014 года, когда этот вид дебютировал в Олимпийской программе. Тогда золото завоевали Гейзенбергер, Вендль и Арльт, а также Феликс Лох. Через четыре года Феликса заменил Йоханнес Людвиг, но чемпионский титул Германия сохранила. И в Пекине этот квартет заново стал олимпийским чемпионом.

Интересно, что на Играх в Пекине немецкие саночники добыли в борьбе золото во всех видах.

Украинская сборная стала 11-й. Такой же результат украинцы добыли в борьбе и в 2014 году на Олимпиаде в Сочи.

1. Германия – 3:03.406.
2. Австрия – 3:03.486.
3. Латвия – 3:04.354

Первый допинг, ковид у Украины, россияне без медалей – результаты Олимпиады за 10 февраля

Хоккей: разгром от Словакии и США

На мужском хоккейном турнире Финляндия разгромила Словакию – 6:2. Две словацкие шайбы забросил Юрай Слафкоски, а за финнов трижды закинул Сакари Маннинен, дважды – Миро Аалтонен, а еще одна – на счету Харри Песонена.

Результаты других матчей за 10 февраля:

Швеция – Латвия – 3:2.
Финляндия – Словакия – 6:2.
США – Китай – 8:0.
Канада – Германия – 5:1.

Первый допинг, ковид у Украины, россияне без медалей – результаты Олимпиады за 10 февраля

Сноуборд: Ким во второй раз чемпионка

Американская сноубордистка Хлои Ким во второй раз стала олимпийской чемпионкой в ​​женском хафпайпе. Американка защитила свой титул, который завоевала на Играх в Пхенчхане.

Лучшей попыткой была первая, тогда выступление Ким оценили в 94 балла. Далее в двух попытках американка не смогла набрать больше 27 баллов. Но это не помешало Ким выиграть у соперниц с преимуществом в 3.75 балла.

1. Хлои Ким (США) – 94.
2. Керальт Кастеллет (Испания) – 90.25.
3. Сена Томмита (Япония) – 88.25.

В сноуборд-кроссе победу одержал австриец Алессандро Хеммерле, но его победу определяла по фотофинишу. Серебряную награду завоевал канадец Элиот Гронден, а бронзу – итальянец Омар Визинтин.

Первый допинг, ковид у Украины, россияне без медалей – результаты Олимпиады за 10 февраля

Командная акробатика: без Украины

Первыми чемпионами командного турнира по лыжной акробатике в истории Зимних Игр стала команда США, сумевшая опередить китайцев на 14,12 балла. Бронзовыми призерами командного турнира стали лыжные акробаты из Канады.

1. США – 338.34 баллов.
2. Китай – 324.22.
3. Канада – 290.98.

Из-за положительных тестов трех спортсменов Украина не выступала в командном турнире по лыжной акробатике. Хотя эксперты прогнозировали именно в этом виде спорта украинским олимпийцам медали.

Первый допинг, ковид у Украины, россияне без медалей – результаты Олимпиады за 10 февраля

Как ковид повлиял на результаты украинской сборной на Олимпиаде в Пекине, читайте здесь.

Керлинг: женский турнир начат

Женская сборная США по керлингу уверенно победила команду ОКР в матче первого тура группового раунда.

Все результаты матчей женского турнира на 10 февраля:

Великобритания – Швейцария – 5:6.
Дания – Китай – 7:6.
Швеция – Япония – 8:5.
ОКР – США – 3:9.
Канада – Южная Корея – 12:7.
Швеция – Великобритания – 2:8.
США – Дания – 7:5.
Китай – Швейцария – 5:7.

Первый допинг, ковид у Украины, россияне без медалей – результаты Олимпиады за 10 февраля

Все результаты матчей мужского турнира на 10 февраля:

США – Швеция – 4:7.
Норвегия – Канада – 5:6.
Китай – ОКР – 4:7.
Великобритания – Италия – 7:5.

Украинцы в других видах спорта:

  • Состоялись официальные первые заезды в скелетоне. Единственный представитель Украины в этом виде – Владислав Гераскевич – показал 16-е и 18-е время. Завтра, 11 февраля, у спортсменов будут еще две попытки, которые решат судьбы медалей.
  • Впервые Украина будет представлена ​​в женском монобобе благодаря Лидии Гунько. В обоих тренировочных заездах украинка показала 19-й результат.
  • Состоялись очередные тренировки у прыгунов с трамплина. Лучший результат показал Виталий Калиниченко – 46-й результат, Евгений Марусяк был 51-м, а 56-м финишировал Антон Корчук.

Медальный зачет: Германия – на первом месте

Немецкая команда продолжает лидировать в медальном зачете. В ее активе шесть золотых и три серебряных награды.

Второе место занимает Норвегия, у которой пять золотых, три серебряных и четыре бронзовых медали.

На третьем месте Австрия, завоевавшая четыре золотых и бронзовых награды, а также пять серебряных.

Впервые среди команд, которые держались в пятерке лидеров, команда ОКР не завоевала ни одной награды.

Первый допинг в Пекине

На Олимпиаде был выявлен первый положительный допинг-тест, сообщает Международное тестирующее агентство (ITA).

Антидопинговые правила нарушил иранский горнолыжник Хусейн Савех-Шемшаки. В пробе спортсмена был найден запрещенный метаболит дегидрохлорметилтестостерон.

Хотя тест был сделан на Олимпиаде не во время соревнований, но по правилам Савеха-Шемшаки временно отстранен от соревнований.

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