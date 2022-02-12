Поражение россиян в хоккее и досрочный финиш Украины – результаты Олимпиады за 12 февраля
У Украины были шансы на награды в биатлоне, но все изменила одна ошибка на огневом рубеже; впервые за 12 лет наши фигуристы пробились в произвольный танец и очередные мировые рекорды – коротко о 12 февраля на Олимпиаде.
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Биатлон: эх, а медаль была так близко
В мужском спринте, затаив дыхание, украинцы смотрели за выступлением Дмитрия Пидручного. После первой стрельбы, где украинский биатлонист "отстрелялся" чисто, он занимал четвертое место, пропустив вперед только Йоханнеса Бьо, Мартина Понсилуома и Бенедикта Доллю. Но досадная ошибка на втором огневом рубеже и, как результат, штрафной круг, отбросил Подручного на несколько позиций в общем зачете. И все равно украинец сохранял шансы попасть в лучшую десятку. Последний круг оказался самым трудным – Подручный уступил лидерам 33 сек и стал 13-м.
Олимпийское золото выиграл Иоганнес Бе. Для него это третья награда в Пекине. Ранее он завоевал бронзовую награду в индивидуальной гонке и стал победителем в смешанной эстафете.
1. Йоханнес Бе (Норвегия) 24:00.4
2. Кантен Фийон-Майе (Франция) +25.5.
3. Тарьей Бьо (Норвегия) +40.1
Артем Прима финишировал 15-м, Антон Дудченко был 60-м, а Богдан Цымбал завершил дистанцию с 66-м результатом.
Сноубординг: самая взрослая пара выигрывает золото
Американцы Линдси Джекобеллис и Ник Бамугартнер стали первыми олимпийскими чемпионами в истории в смешанном командном турнире по сноубордингу.
Для Линдси это уже второе золото на Играх в Пекине, раньше она была первой в турнире среди женщин (борд-кросс). В 2006 году на Олимпиаде в Турине ей прогнозировали чемпионство, но после прыжка она руками пыталась удержать сноуборд, и, как результат, потеряла желаемую награду – упала на приземлении.
Однако через 16 лет Джекобеллис рискнула снова повторить "греб" – и ей это удалось. Американская команда обошла итальянские дуэты и сборную Канады.
Интересно, что для Баумгартнера в его 40 лет – это первая олимпийская медаль в карьере. Вместе с Джекобеллисом они стали самой старшей парой среди участников смешанного командного турнира. На двоих – 76 лет.
1. Ник Баумгартнер/Линдси Джекобеллис (США).
2. Омар Визинтин/Микела Мойоли (Италия).
3. Элиот Гронден/Мерьета Один (Канада).
Лыжные гонки: Украина впервые не финишировала
Сборная Украины, в составе которой Виктория Олех, Валентина Каминская, Марина Анцибор и Дарья Рублева, завершили соревнования досрочно. Олех передала эстафету Каминской, отставая уже больше, чем на три минуты от лидеров. Этот показатель дальше только увеличивался, поэтому Каминскую сняли с соревнований как круговую, то есть ту, кто отстает от лидеров на "круг". Украинки в первый раз в истории не финишировали в гонке.
Олимпийскими чемпионками эстафеты стали представительницы ОКР, серебро у лыжниц из Германии, бронза в Швеции.
Скелетон: историческое золото
В женском турнире по скелетону неожиданно триумфовала немка Анна Нейс, для которой это первое золото такого уровня в карьере. А еще это первая золотая награда в немецком женском скелетоне на Олимпиадах.
Интересно, что Кимберли Босс показала нелучшие первые попытки, но смогла собраться и проехала идеально во второй день, завоевав бронзовую награду.
1. Анна Нейс (Германия) 4:07.62.
2. Жаклин Нарракотт (Австралия) +0.62.
3. Кимберли Босс (Нидерланды) +0.84.
Прыжки с трамплина: историческая награда для Норвегии
Интрига по поводу золота держалась до последнего прыжка. Олимпийский чемпион Пекина по прыжкам с нормального трамплина – японец Рёю Кобаяси – в первой попытке прыгнул на 138 м и заработал 147 баллов. Ближайший преследователь – норвежец Мариус Линдвик – хотя и прыгнул дальше на 2 м, но оценили судьи немного хуже – на 144.8 баллов.
Во второй попытке норвежский прыгун был более уверенным – 151,3 балла. Оставалась последняя попытка Кобаяси, которая оказалась решающей. Японский спортсмен получил 145,2 балла и завоевал серебро. А вот олимпийским чемпионом стал Мариус Линдвик. Это первое золото Норвегии в прыжках с большого трамплина с 1964 года.
1. Мариус Линдвик (Норвегия) – 296.1 баллов.
2. Рёю Кобаяси (Япония) – 292.8 баллов.
3. Карл Гейгер (Германия) – 281.3 баллов.
Украинцы в финальную часть не попали. Виталий Калиниченко финишировал 44-м, а Евгений Марусяк – 50-м
Конькобежный спорт: ни дня без рекордов
Кажется, что в этом году спортсмены решили переписать все рекорды в конькобежном спорте, вот и мужская 500-метровка не стала исключением.
Китаец Гао Тинюй, в активе которого – бронзовая награда Пхенчхану-2018, установил новый олимпийский рекорд.
Он прошел 500 м с результатом 34.32 сек. Тем самым обновил рекорд 2018 года, автором которого был норвежский конькобежец Гавард Лоренценом.
1. Гао Тинюй (Китай) – 34.32 сек.
2. Чха Мин Гю (Республика Корея) – 34.39 сек.
3. Ватару Морисиге (Япония) – 34.49 сек.
Хоккей: ОКР проиграл
Команда ОКР уступила сборной Чехии в матчах группового этапа мужского хоккейного турнира. Чешская сборная выиграла в овертайме со счетом 6:5.
Канада – США – 2:4.
Германия – Китай – 3:2.
ОКР – Чехия – 5:6.
Швейцария – Дания – 3:5.
Очередной рекорд в фигурном катании
Французская пара Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон набрали за ритмичный танец 90.83 балла. Это новый мировой рекорд. Интересно, что авторы прошедшего достижения также Пападакис и Сизерон, его они установили в 2019 году.
Украинцы в других видах
- Состоялись последние тренировочные заезды в женском монобобе. Лидия Гунько в обеих попытках показала 18-й результат.
- Дмитрий Мазурчук стал 37-м на тренировке лыжного двоеборья, а именно – на этапе прыжков с трамплина.
- Украина впервые за 12 лет будет представлена в произвольном танце. Александра Назарова и Максим Никитин, выступающие в танцах на льду, стали двадцатыми в ритмическом танце. Их выступление Hit The Road Jack оценили в 65.53 балла.
Медальный зачет
Продолжает лидировать в медальном зачете немецкая сборная, в активе которой восемь золотых, пять серебряных и одна бронзовая награда.
Сборная Норвегии занимает второе место, у нее уже восемь золотых, три серебряных и шесть бронзовых наград.
У США пять золотых и серебряных наград, а также одна бронзовая. Американцы замыкают топовую тройку.
Когда болеть за украинцев 13 февраля?
- В 03:30 состоятся первые заезды в женском монобобе, где выступит Лидия Гунько.
- В 04:15 Иван Ковбаснюк стартует в горнолыжном спорте (гигантский слалом).
- В 11:00 начнется гонка преследования, где нужно болеть за Юлию Джиму, Анастасию Меркушину и Ирину Петренко.
- А уже в 12:45 на старт выйдут Дмитрий Пидручный, Артем Прима и Антон Дудченко – также гонка преследования в биатлоне.
- С 13:00 выступят фристайлистки Анастасия Новосад и Ольга Полюк.
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