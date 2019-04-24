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24.04.2019, 21:20

Футбол. Бойко спас "Динамо" от поражения в игре с "Шахтером"

Футбол. Бойко спас "Динамо" от поражения в игре с "Шахтером" - Фото
Фото: Facebook "Динамо"

Сегодня киевское "Динамо" принимало на своем поле донецкий "Шахтер" в рамках 25 тура УПЛ

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Сегодня, 24 апреля киевский футбольный клуб "Динамо" принимал дома донецкий "Шахтер" в рамках 25 тура УПЛ.

Команды активно начали игру. Веллингтон Нем атаковал ворота динамовца Дениса Бойко с линии штрафной - мяч пролетел через перекладину. На 18 минуте "Динамо" ответило: Цыганков пробил со штрафного. Вратарь "Шахтера" Андрей Пятов не смог удержать мяч, но команду выручили защитники.

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Во второй половине первого тайма игра сместилась в середину поля. Один опасный момент был у гостей - Денис Бойко вытащил мяч Тайсона. Затем возник спорный момент, и динамовцы требовали пенальти, но арбитр на это не согласился.

Конец первого тайма прошел у ворот "Шахтера", однако обыграть его киевляне не смогли.

Второй тайм начался было в умеренном темпе, но уже на 54 минуте Соломон навесил в штрафную после дриблинга Давида Хочолавы. Бойко показал неплохой сейв. Потом уругвайский полузащитник "Динамо" Карлос Де Пена провел сразу две атаки. Одну отразил Холочава, вторая была неточной - мяч пролетел выше ворот Пятова. И далее "Динам" продолжило давать.

Под конец игры обе команды показали несколько опасных моментов, но кульминация наступила в добавленное время: на 90+3 минуте Бурда завалил руками выбегающего "горняка" Дентиньо и развернул его. Арбитр назначил пенальти.

К мячу вышел Жуниор Мораес, пробив в левый угол.

Денис Бойко справился с этим ударом и спас свою команду.

Разрыв в 7 очков между "Шахтером" и "Динамо" сохраняется.

Сегодня, также в самом конце поединка, "Заря" вырвала победу у "Львова".

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Теги: футбол, динамо, шахтер
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