Футбол. "Десна" - "Динамо": где и когда смотреть матч УПЛ

Карлос Де Пена (фото - пресс-служба ФК Динамо)

15 декабря футбольный клуб "Десна" примет киевлян "Динамо" в рамках 18-го тура украинской Премьер-лиги.

Перед поединком команды имеют одинаковое количество баллов - 33, но "Десна" занимает высшую строчку по дополнительному показателю - первой очной встречи.

Это заключительный тур в 2019 году. Игры УПЛ возобновятся в феврале 2020 года.

Где и когда смотреть матч: 15 декабря в 14:00 на стадион им. Гагарина. Трансляцию игры будет вести телеканал 2+2.

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