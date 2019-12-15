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Футбол. "Десна" - "Динамо": где и когда смотреть матч УПЛ

Футбол. "Десна" - "Динамо": где и когда смотреть матч УПЛ - Фото
Карлос Де Пена (фото - пресс-служба ФК Динамо)
15.12.2019, 08:15

На этой неделе киевляне вылетели из Лиги Европы

15 декабря футбольный клуб "Десна" примет киевлян "Динамо" в рамках 18-го тура украинской Премьер-лиги.

Перед поединком команды имеют одинаковое количество баллов - 33, но "Десна" занимает высшую строчку по дополнительному показателю - первой очной встречи.

Это заключительный тур в 2019 году. Игры УПЛ возобновятся в феврале 2020 года.

Где и когда смотреть матч: 15 декабря в 14:00 на стадион им. Гагарина. Трансляцию игры будет вести телеканал 2+2. 

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