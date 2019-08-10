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Футбол. "Динамо"-"Шахтер": когда и где смотреть

Футбол. "Динамо"-"Шахтер": когда и где смотреть - Фото
НСК Олимпийский (фото - EPA)
10.08.2019, 10:40

"Динамо" и "Шахтер" сегодня проведут матч третьего тура чемпионата Украины

"Динамо" и "Шахтер" сегодня, 10 августа, сыграют в Киеве на НСК Олимпийский в матче третьего тура чемпионата Украины по футболу.

Клубы уверенно стартовали в чемпионате, набрав по шесть очков за два тура. Новый сезон они открыли матчем за Суперкубок Украины в Одессе. "Шахтер" вел в счете 1:0 с конца первого тайма, но команда Александра Хацкевича добыла волевую победу благодаря голам Бурды и Гармаша.

Теперь "Динамо" сравнялось с "горняками" по количеству побед в Суперкубке - у каждой команды по восемь трофеев.

До этого команды встречались в мае, когда "Шахтер" принимал "Динамо" в ранге 12-кратного чемпиона страны.

По мнению букмекеров, минимальное преимущество у "горняков": ставки на их победу принимают с коэффициентом 2.50, в то время как победу "Динамо" оценили в 2.80. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 3.35.

Матч рассудит бригада арбитров во главе с Ярославом Козиком. Начало трансляции - в 17:00, по ТВ игру можно будет посмотреть на канале 2+2. На матче будет тестироваться система VAR.

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