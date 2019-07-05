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05.07.2019, 22:24

Футбол. ФИФА готовит изменения для женского чемпионата мира

Футбол. ФИФА готовит изменения для женского чемпионата мира - Фото
Джанни Инфантино (фото - EPA)

Хотя увеличить число команд и размер награды

Международная федерация футбола ФИФА планирует увеличить количество команд женского чемпионата мира по футболу с 24 до 32-х. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на председателя федерации Джанни Инфантино.

Кроме того, в ФИФА заявили о намерении удвоить размер призового вознаграждения за победу в чемпионате. Отмечается, что если это произойдет, то все равно сохранится значительная разница по сравнению с финансированием мужского турнира.

Инфантино должен получить одобрение от органов управления федерацией, чтобы расширить женские соревнования. По его словам, он хочет внести изменения уже к следующему чемпионату в 2023 году.

Предполагается, что 37 членов Совета ФИФА примут решение о том, где пройдет Всемирный чемпионат по футболу среди женщин, в марте 2020 года.

Ранее Инфантино называл среди приоритетных целей расширения чемпионата мира по футболу для мужчин с 32 до 48 команд в 2026 году, когда соревнования будут принимать Соединенные Штаты, Канада и Мексика.

На этих соревнованиях команды будут делить между собой общий призовой фонд в $440 млн.

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15 июня в Греции состоялся финал чемпионата Европы по футболу среди спортсменов с недостатками слуха, в котором одержала победу сборная Украины.

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Теги: джанни инфантино, ФИФА, футбол
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