Паралимпийская сборная Украины стала чемпионом Европы по футболу

Футбол (фото pixabay.com)

Вчера, 15 июня, в Греции состоялся финал Чемпионата Европы по футболу среди спортсменов с недостатками слуха, в котором одержала победу сборная Украины. Об этом говорится в сообщении Ассоциации футбола инвалидов Украины.

Украинские спортсмены обыграли сборную Германии со счетом 2:0.

В четвертьфинале украинцы выбила из турнира национальную сборную России (2: 1), а в полуфинале обыграли команду из Ирландии (1: 0).

5 августа 2018 года в Нидерландах проходил паралимпийский чемпионат Европы. Украинские футболисты с последствиями детского церебрального паралича проиграли в финале России (2:3) и заняли второе место.

В финальном матче 15 июня сборная Украины по футболу U-20 впервые в истории стала чемпионом мира. Украинцы со счетом 3:1 обыграли Южную Корею.

Смотрите также: Чемпионы мира по футболу U-20: главное об этих парнях