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16.06.2019, 15:55

Паралимпийская сборная Украины стала чемпионом Европы по футболу

Паралимпийская сборная Украины стала чемпионом Европы по футболу - Фото
Футбол (фото pixabay.com)

Украинские спортсмены с недостатками слуха победили в финале сборную Германии

Вчера, 15 июня, в Греции состоялся финал Чемпионата Европы по футболу среди спортсменов с недостатками слуха, в котором одержала победу сборная Украины. Об этом говорится в сообщении Ассоциации футбола инвалидов Украины.

Украинские спортсмены обыграли сборную Германии со счетом 2:0. 

В четвертьфинале украинцы выбила из турнира национальную сборную России (2: 1), а в полуфинале обыграли команду из Ирландии (1: 0).

5 августа 2018 года в Нидерландах проходил паралимпийский чемпионат Европы. Украинские футболисты с последствиями детского церебрального паралича проиграли в финале России (2:3) и заняли второе место.

В финальном матче 15 июня сборная Украины по футболу U-20 впервые в истории стала чемпионом мира. Украинцы со счетом 3:1 обыграли Южную Корею.

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Теги: спорт, футбол, золото, победа, сборная украины, паралимпийская сборная украины, ЧЕ по футболу
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