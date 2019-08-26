Футбол. ФИФА хочет заменить отдельных участников матчей роботами

Международная федерация футбола (ФИФА) в будущем планирует использовать роботов вместо боковых арбитров. Об этом сообщает Mirror.
Федерация создала специальное подразделение для изучения возможности заменить лайнсменов на роботов.
"Заменят они помощников судьи камерами и компьютерами для определения офсайдов и аутов? Однажды это может произойти", - заявил журналистам инсайдер.
Отмечается, что президент организации Джанни Инфантино - сторонник максимального использования современных технологий в футболе.
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