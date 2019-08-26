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Футбол. ФИФА хочет заменить отдельных участников матчей роботами

Футбол. ФИФА хочет заменить отдельных участников матчей роботами - Фото
Джанни Инфантино (фото - EPA)
26.08.2019, 21:21

Джанни Инфантино - сторонник максимального использования современных технологий в футболе

Международная федерация футбола (ФИФА) в будущем планирует использовать роботов вместо боковых арбитров. Об этом сообщает Mirror.

Федерация создала специальное подразделение для изучения возможности заменить лайнсменов на роботов.

"Заменят они помощников судьи камерами и компьютерами для определения офсайдов и аутов? Однажды это может произойти", - заявил журналистам инсайдер.

Отмечается, что президент организации Джанни Инфантино - сторонник максимального использования современных технологий в футболе.

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футбол ФИФА джанни инфантино роботы
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