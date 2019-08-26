Футбол. ФИФА хочет заменить отдельных участников матчей роботами

Джанни Инфантино (фото - EPA)

Международная федерация футбола (ФИФА) в будущем планирует использовать роботов вместо боковых арбитров. Об этом сообщает Mirror.

Федерация создала специальное подразделение для изучения возможности заменить лайнсменов на роботов.

"Заменят они помощников судьи камерами и компьютерами для определения офсайдов и аутов? Однажды это может произойти", - заявил журналистам инсайдер.

Отмечается, что президент организации Джанни Инфантино - сторонник максимального использования современных технологий в футболе.

В июле сообщалось, что ФИФА планирует увеличить количество команд женского чемпионата мира по футболу с 24 до 32-х.

В октябре прошлого года компьютеры Международной федерации футбола подверглись атаке группы хакеров.

Читайте также: Футбол. Со счетом 5:1 "Шахтер" разгромил "Мариуполь" - видео