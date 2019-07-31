Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Футбол. Хачереди перейдет в московский "ЦСКА" - Football.ua

Футбол. Хачереди перейдет в московский "ЦСКА" - Football.ua - Фото
Евгений Хачериди
31.07.2019, 14:25

Украинскому защитнику осталось пройти медицинское обследование, утверждает источник

уточнено

32-летний украинский футболист Евгений Хачериди станет игроком московского футбольного клуба "ЦСКА". Об этом сообщает Football.ua со ссылкой на свой источник. В тоже время гендиректор ЦСКА Роман Бабаев данную информацию опроверг

"Даже не рассматривали такой вариант. Абсолютно беспочвенный слух", - заявил Бабаев. 

По данным Football.ua, футболист якобы уже согласовал сделку с клубом из страны-оккупанта, и ему осталось пройти только медицинское обследование. 

В "ЦСКА" (Москва) Хачериди перейдет на правах свободного агента. Детали возможного контракта пока что неизвестны. 

Последним клубом Хачериди был "ПАОК". К ним игрок присоединился прошлым летом, перейдя из "Динамо" (Киев). Впрочем стать основным игроком греков Хачериди не удалось, на протяжение сезона он принял участие лишь в 11 матчах.

Смотрите также: Украинец забил за шотландский гранд в Лиге чемпионов: видео

Напишите нам
цска евгений хачериди
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 