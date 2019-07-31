Футбол. Хачереди перейдет в московский "ЦСКА" - Football.ua

Евгений Хачериди

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32-летний украинский футболист Евгений Хачериди станет игроком московского футбольного клуба "ЦСКА". Об этом сообщает Football.ua со ссылкой на свой источник. В тоже время гендиректор ЦСКА Роман Бабаев данную информацию опроверг.

"Даже не рассматривали такой вариант. Абсолютно беспочвенный слух", - заявил Бабаев.

По данным Football.ua, футболист якобы уже согласовал сделку с клубом из страны-оккупанта, и ему осталось пройти только медицинское обследование.

В "ЦСКА" (Москва) Хачериди перейдет на правах свободного агента. Детали возможного контракта пока что неизвестны.

Последним клубом Хачериди был "ПАОК". К ним игрок присоединился прошлым летом, перейдя из "Динамо" (Киев). Впрочем стать основным игроком греков Хачериди не удалось, на протяжение сезона он принял участие лишь в 11 матчах.

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