Украинец забил за шотландский гранд в Лиге чемпионов: видео

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"Селтик", за который выступает Марьян Швед, сумел одолеть эстонский "Нимме Калью" и выйти в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов

Украинский вингер Марьян Швед сумел отличиться ярким голом в ответном матче квалификационного раунда Лиги чемпионов "Селтик" - "Нимме Калью". 

Швед появился на поле на 70 минуте и на 93-й ударом в ближнюю от вратаря девятку забил дебютный мяч за "кельтов".

Матч завершился победой "Селтика" со счетом 2:0. Общий результат противостояний после двух встреч - 7:0 в пользу шотландцев. В следующем квалификационном раунде они сыграют с румынским "Клужем".

Матч против "Нимме Калью" стал для 22-летнего украинца первой официальной встречей за новый клуб.  

"Селтик" подписал контракт с воспитанником львовских "Карпат" Марьяном Шведом зимой. Соглашение между 21-летним футболистом и клубом рассчитано на 4,5 года.

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Теги: Селтик, Марьян Швед, футбол, Лига чемпионов
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