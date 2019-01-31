Футбол: Марьян Швед стал игроком "Селтика" - видео

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Контракт между 21-летним футболистом и клубом подписан на 4,5 года

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Шотландский футбольный клуб "Селтик" подписал контракт с игроком львовских "Карпат" - Марьяном Шведом. Об этом сообщает официальный сайт "Селтика".

Соглашение между 21-летним футболистом и клубом рассчитано на 4,5 года.

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Этот сезон Швед доиграет в составе "Карпат", а летом присоединится к "кельтам".

По информации СМИ, за переход Шведа "Селтик" заплатил около двух миллионов евро.

В этом сезоне на счету Шведа 17 матчей, 8 забитых голов и 2 результативные передачи. Он уже дебютировал за сборную Украины, а в ноябре 2018 года его назвали лучшим игроком месяца.

Для Шведа "Селтик" стал вторым иностранным клубом после опыта выступлений за молодежные команды испанской "Севильи" в период с 2015-го по 2017-й года.

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Теги: Селтик, Марьян Швед, футбол, Карпаты, трансфер
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