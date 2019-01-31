Футбол: Марьян Швед стал игроком "Селтика" - видео

Шотландский футбольный клуб "Селтик" подписал контракт с игроком львовских "Карпат" - Марьяном Шведом. Об этом сообщает официальный сайт "Селтика".
Соглашение между 21-летним футболистом и клубом рассчитано на 4,5 года.
Этот сезон Швед доиграет в составе "Карпат", а летом присоединится к "кельтам".
По информации СМИ, за переход Шведа "Селтик" заплатил около двух миллионов евро.
В этом сезоне на счету Шведа 17 матчей, 8 забитых голов и 2 результативные передачи. Он уже дебютировал за сборную Украины, а в ноябре 2018 года его назвали лучшим игроком месяца.
Для Шведа "Селтик" стал вторым иностранным клубом после опыта выступлений за молодежные команды испанской "Севильи" в период с 2015-го по 2017-й года.
The first Ukrainian Celt!— Celtic Football Club (@CelticFC) 31 січня 2019 р.
Shved: “I’m very proud to be here and even prouder as a Ukrainian to be the first player from my country to sign for #CelticFC, particularly with what that means for football in Ukraine." pic.twitter.com/5px2NaZfHe