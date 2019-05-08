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08.05.2019, 01:42

Футбол. "Ливерпуль" триумфально громит "Барселону"

Футбол. "Ливерпуль" триумфально громит "Барселону" - Фото
Фото: ЕРА

Четыре "сухих" гола. Невероятная игра "Ливерпуля" после поражения в первом матче

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Команда "Ливерпуля" в рамках ответного матча триумфально разгромила "Барселону" в полуфинале Лиги чемпионов, забив четыре мяча и получив выход в финал Лиги.

Предыдущий поединок команд завершился счетом 3:0 в пользу "Барселоны". Безысходность заставила команду сделать невозможное - и они смогли. Под предводительством главного тренера Юргена Клоппа "Ливерпуль" уже на 7-й минуте открыл счет благодаря удару Ориджи. Во втором тайме голы посыпались практически один за другим. Сначала на 54 минуте (Вейналдум), затем на 56 минуте (снова он). Обескураженная "Барса" практически перестала играть под сумасшедшим натиском и на 79 минуте Ориджи окончательно похоронил шансы "Барселоны" выйти в финал.

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Главный тренер Кнопп после игры заявил, что "подобных матчей в своей жизни он не помнит". "Я не знаю, как команда это сделала", - сказал он в интервью BT Sport.

Читайте также: Как "Барселона" обошла "Ливерпуль" в первом матче: видео

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Теги: футбол, Барселона, Ливерпуль, Лига чемпионов
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