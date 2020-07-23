Футбол. Луческу прилетел в Киев и ведет преговоры с "Динамо" – СМИ

По данным СМИ, "Динамо" сфокусировано на двух кандидатах: тренере "Ференцвароша" Сергее Реброве и экс-наставнике "Шахтера" Мирче Луческу

Экс-тренер "Шахтера" Мирча Луческу ведет переговоры о контракте с "Динамо". Об этом со ссылкой на собственные источники сообщают Football Hub и журналист канала Футбол Игорь Бурбас.

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"Динамо было сфокусировано на Реброве и Луческу. Преимущество второго - отсутствие контрактных обязательств. Мистер (прозвище Луческу, - ред.) действительно в Киеве и уже осмотрел базу в Конча-Заспе", - пишет Бурбас.

Источники Football Hub подтверждают сам факт переговоров, при этом отмечая, что Лучееску "не спешит подписывать бумаги, но вероятность именно такого союза каждый час растет".

Журналист LIGA.net пытался подтвердить эту информацию в пресс-службе Динамо, но там на звонок не ответили.

Помимо того, бывший наставник Динамо Олег Блохин в комментарии сайту Динамо Киев от Шурика сказал, что соскучился за тренерской работой и согласился бы вновь возглавить киевлян, если бы была такая возможность. "Но в этот раз уже на 100 процентов сделал бы все по-другому", - заявил он.

20 июля "Динамо" уволило тренерский штаб Алексея Михайличенко после провального сезона.

Марк Сировой

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