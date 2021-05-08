UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Футбол. Матч финала Кубка Украины пройдет с ограниченным числом зрителей

08.05.2021, 19:36
Футбол. Матч финала Кубка Украины пройдет с ограниченным числом зрителей - Фото
Иллюстрационное фото - EPA

Матч финала Кубка Украины между "Динамо" (Киев) и "Зарей" (Луганск) пройдет при 20-процентной заполненности стадиона. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Вчера состоялось онлайн-заседание оперативного штаба Тернополя, во время которого обсудили ситуацию с COVID-19.

Было принято решение обеспечить ограниченное количество зрителей, а именно – не более 20% от общего количества посадочных мест, предусмотренных для зрителей. От этого количества командам-участникам в равных частях выделили билеты.

Списки болельщиков клубов, которые получат билеты, уже передали оргкомитету УАФ.

"Что касается других билетов, то они будут распределены согласно заявкам от ветеранов футбола Тернопольской области, местных ДЮСШ, коллективных членов Ассоциации футбола области..." – сообщили в УАФ.

"Динамо" досрочно стал чемпионом Украины, после того, как 25 апреля в 23 туре Украинской премьер-лиги обыграл "Ингулец" со счетом 5:0.

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
футбол кубок украины динамо заря
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 