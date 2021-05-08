Футбол. Матч финала Кубка Украины пройдет с ограниченным числом зрителей

Матч финала Кубка Украины между "Динамо" (Киев) и "Зарей" (Луганск) пройдет при 20-процентной заполненности стадиона. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

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Вчера состоялось онлайн-заседание оперативного штаба Тернополя, во время которого обсудили ситуацию с COVID-19.

Было принято решение обеспечить ограниченное количество зрителей, а именно – не более 20% от общего количества посадочных мест, предусмотренных для зрителей. От этого количества командам-участникам в равных частях выделили билеты.

Списки болельщиков клубов, которые получат билеты, уже передали оргкомитету УАФ.

"Что касается других билетов, то они будут распределены согласно заявкам от ветеранов футбола Тернопольской области, местных ДЮСШ, коллективных членов Ассоциации футбола области..." – сообщили в УАФ.

"Динамо" досрочно стал чемпионом Украины, после того, как 25 апреля в 23 туре Украинской премьер-лиги обыграл "Ингулец" со счетом 5:0.

Вадим Ребрина

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