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Футбол. Матч между ПСЖ и Истанбул приостановлен: резервного судью обвинили в расизме

09.12.2020, 00:01
Футбол. Матч между ПСЖ и Истанбул приостановлен: резервного судью обвинили в расизме - Фото
Фото - EPA

Матч между "Пари Сен-Жермен" и "Истанбул Башакшехир" был временно приостановлен после того, как резервного арбитра обвинили в расистском оскорблении помощника тренера турецкого клуба Пьера Вебо. Об этом сообщает BBC.

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Игроки "Истамбула" покинули поле в знак протеста, вслед за ними последовали игроки "ПСЖ".

Инцидент произошел всего на 14-й минуте после матча группы H Лиги чемпионов, который все еще оставался нулевым.

По сообщению Express, бывший нападающий "Челси" Демба Ба выступил против четвертого арбитра Себастьяна Колтеску из-за его комментариев. "Вы никогда не говорите: этот белый парень... Так почему, когда вы упоминаете черного парня, вы должны говорить: этот черный парень", – сказал Ба.

В заявлении УЕФА говорится: "После предполагаемого инцидента с участием четвертого судьи матч был временно приостановлен. После консультаций с обеими командами было решено, что матч будет возобновлен с другим четвертым судьей".

УЕФА пообещали тщательно расследовать инцидент, заявление организации последует позже.

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Вадим Ребрина
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