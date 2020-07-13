В Британии арестовали 12-летнего ребенка. Он угрожал чернокожему футболисту

В Великобритании арестовали 12-летнего подростка, который в соцсетях слал угрозы и оскорблял чернокожего футболиста

В Британии полиция арестовала 12-летнего подростка из-за расистских оскорблений и угроз, которые он слал в соцсетях чернокожему футболисту клуба "Crystal Palace" Вильфриду Захе. Об этом сообщает The Guardian.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Вчера футболист опубликовал в Twitter скриншоты сообщений, которые он получил в Instagram. Пользователь соцсети оскорбил Заху, а также угрожал ему "придти домой в костюме призрака" (костюм, состоящий из мантии, маски и конического головного убора носят представители ультраправой террористической организации Ку-клукс-клан. Они отстаивают идеи превосходства белой расы), если тот "забьет гол". Сообщения Заха получил перед матчем с футбольным клубом "Aston Villa", с которыми "Crystal Palace" играли вчера.

Помимо текста, неизвестный отправил футболисту оскорбительные для чернокожих фото.

"Нас уведомили о серии расистских сообщений, направленных сегодня футболисту, и после того, как мы изучили их и проверили, мы арестовали мальчика. 12-летний подросток из Солихалл был взят под стражу. Спасибо всем, кто распространил эту информацию. Мы не потерпим расизма", - заявили в полиции.

Руководство "Aston Villa" заявило, что подросток получит пожизненный запрет на посещение игр клуба.

17 июня сообщалось, что н а матче полуфинала Кубка Украины между футбольным клубом "Минай" и киевским "Динамо" фанаты вывесили баннер с хештегом FreeDerekChauvin, поддержав американского полицейского Дерека Шовена, обвиняемого в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.

Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.