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"Минай" - "Динамо". Фанаты поддержали полицейского, убившего Джорджа Флойда

"Минай" - "Динамо". Фанаты поддержали полицейского, убившего Джорджа Флойда - Фото
Дерек Шовин (скриншот из видеозаписи)
17.06.2020, 16:50

Баннер с хештегом FreeDerekChauvin повесили около центральной линии поля

На матче полуфинала Кубка Украины между футбольным клубом "Минай" и киевским "Динамо" фанаты вывесили баннер с хештегом FreeDerekChauvin, поддержав американского полицейского Дерека Шовена, обвиняемого в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. 

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Баннер вывесили около центральной линии поля. Матч проходил без зрителей, фанаты собрались около стадиона. Кто именно повесил баннер неизвестно.

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Сообщается, что согласно видео и иску по уголовному делу, Шовен удерживал колено на шее Флойда, когда тот говорил, что не может дышать, а также в течение почти трех минут после того, как Флойд перестал отвечать.

Шовен был уволен из полиции. Изначально Шовену предъявили обвинение в убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве второй степени. Затем два вскрытия установили, что Флойд умер от асфиксии и Шовена обвинили в убийстве второй степени, которое наказывается лишением свободы на срок до 40 лет.

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Владислав Сердюк
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