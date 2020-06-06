Бэнкси посвятил новую работу протестам в США и объяснил свое отношение к ним

Фото: instagram.com/banksy

Британский уличный художник Бэнкси обнародовал в Instagram новую работу, которую посвятил массовым протестам в США против расизма и полицейской жестокости, а также изложил свое отношение к проблеме.

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"Сначала я думал, что должен заткнуться и слушать, что говорят черные люди об этом всем. Но почему я должен делать это? Это не их проблема, а моя. Людей с цветной кожей угнетает система. Белая система.

Это как лопнувшая труба, которая заливает живущих снизу. Эта система делает их жизнь невыносимой, но не их работа — исправлять ее. Они не могут этого сделать, потому что никто не пустит их в апартаменты сверху.

Это проблема белых. И если белые не исправляют ее, кто-то должен подняться наверх и вышибить дверь", - написал Бэнкси.

25 мая в американском Миннеаполисе вспыхнули протесты : людей возмутила смерть 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией. На получившем широкую огласку видео белый полицейский сдавливает коленом шею лежащего на земле мужчины, он продолжает это делать даже после того, как Флойд говорит, что ему трудно дышать.

В некоторых городах неизвестные после акций протеста устроили погромы магазинов.

Президент США Дональд Трамп пригрозил применением оружия, обвинив во всем "левых радикалов".

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо призвал не ставить знак равенства между протестующими, возмущенными убийством Джоржа Флойда, и мародерами.

Лондоне. Массовые протесты против расизма и полицейской жестокости проходят в европейских столицах. К примеру, такие акции прошли в Париже