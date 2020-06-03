В Лондоне десятки тысяч протестовали против расизма и полицейского насилия: фото

Десятки тысяч людей прошли в среду по центральным улицам Лондона, чтобы выразить протест против расизма и полицейской жестокости после смерти в США Джорджа Флойда. Об этом сообщает Reuters.

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Участники акции скандировали: "Нет справедливости! Нет мира! Нет - расистской полиции!", "Джордж Флойд" и "Black Lives Matter".

Несколько раз люди преклоняли колено, как это сделал ранее американский футболист Колин Каперник, осудивший жестокость полиции по отношению к чернокожим. Демонстранты в Лондоне призвали полицейских, выстроившихся по маршруту марша, также встать на колено, и некоторые из них сделали это, сообщает агентство.

Акция прошла мирно, не считая небольших стычек с полицией возле Даунинг-стрит .

Премьер-министр Британии Борис Джонсон отметил, что был потрясен убийством Джорджа Флойда, и заявил, что "расизму нет места в нашем обществе".

В прошлом Джонсон подвергался критике за комментарии, которые многие считали расистскими. В 2018 году, когда Джонсон был министром иностранных дел, он написал в газетной колонке, что мусульманские женщины в бурках выглядят как грабители банков или почтовые ящики.

Проходя мимо Даунинг-стрит некоторые протестующие сегодня в Лондоне скандировали "Борис - расист".

25 мая в американском Миннеаполисе вспыхнули протесты: людей возмутила смерть 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией. На получившем широкую огласку видео белый полицейский сдавливает коленом шею лежащего на земле афроамериканца, он продолжает это делать даже после того, как мужчина говорит, что ему трудно дышать.