Погромы в Манхеттене и Бруклине. В Нью-Йорке объявили комендантский час: фото

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Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо и мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявили комендантский час, который будет действовать с 23:00 понедельника до 05:00 вторника. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что власти приняли такое решение после ночных погромов и мародерства в Бруклине и Манхеттене, последовавших после мирных дневных акций протеста.

Сообщается, что в ходе столкновений были арестованы сотни людей.

Представители власти заявили, что удвоят присутствие полиции, чтобы предотвратить повторение насилия и порчи имущества.

"Я поддерживаю протестующих и их требования, но, к сожалению, есть люди, которые стремятся дискредитировать это движение", - сказал Куомо, добавив, что насилие только вредит делу протестующих.

Мэр де Блазио сказал, что он и комиссар полиции также обсудили инциденты, когда "офицеры нарушали ценности этого города", и что информация о привлечению их к ответственности будет предоставлена ​​позже.

В штате Миннесота, где был убит Джордж Флойд, губернатор Тим Уолз ввел комендантский час в Миннеаполисе и Сент-Поле с 22:00 до 04:00.

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