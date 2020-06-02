Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
02.06.2020, 00:15

Погромы в Манхеттене и Бруклине. В Нью-Йорке объявили комендантский час: фото

1 / 11
Погромы в Манхеттене и Бруклине. В Нью-Йорке объявили комендантский час: фотоПогромы в Манхеттене и Бруклине. В Нью-Йорке объявили комендантский час: фотоПогромы в Манхеттене и Бруклине. В Нью-Йорке объявили комендантский час: фотоПогромы в Манхеттене и Бруклине. В Нью-Йорке объявили комендантский час: фотоПогромы в Манхеттене и Бруклине. В Нью-Йорке объявили комендантский час: фотоПогромы в Манхеттене и Бруклине. В Нью-Йорке объявили комендантский час: фотоПогромы в Манхеттене и Бруклине. В Нью-Йорке объявили комендантский час: фотоПогромы в Манхеттене и Бруклине. В Нью-Йорке объявили комендантский час: фотоПогромы в Манхеттене и Бруклине. В Нью-Йорке объявили комендантский час: фотоПогромы в Манхеттене и Бруклине. В Нью-Йорке объявили комендантский час: фотоПогромы в Манхеттене и Бруклине. В Нью-Йорке объявили комендантский час: фото
Погромы в Манхеттене и Бруклине. В Нью-Йорке объявили комендантский час: фотоПогромы в Манхеттене и Бруклине. В Нью-Йорке объявили комендантский час: фотоПогромы в Манхеттене и Бруклине. В Нью-Йорке объявили комендантский час: фотоПогромы в Манхеттене и Бруклине. В Нью-Йорке объявили комендантский час: фотоПогромы в Манхеттене и Бруклине. В Нью-Йорке объявили комендантский час: фотоПогромы в Манхеттене и Бруклине. В Нью-Йорке объявили комендантский час: фотоПогромы в Манхеттене и Бруклине. В Нью-Йорке объявили комендантский час: фотоПогромы в Манхеттене и Бруклине. В Нью-Йорке объявили комендантский час: фотоПогромы в Манхеттене и Бруклине. В Нью-Йорке объявили комендантский час: фотоПогромы в Манхеттене и Бруклине. В Нью-Йорке объявили комендантский час: фотоПогромы в Манхеттене и Бруклине. В Нью-Йорке объявили комендантский час: фото
Погромы в Манхеттене и Бруклине. В Нью-Йорке объявили комендантский час: фотоПогромы в Манхеттене и Бруклине. В Нью-Йорке объявили комендантский час: фотоПогромы в Манхеттене и Бруклине. В Нью-Йорке объявили комендантский час: фотоПогромы в Манхеттене и Бруклине. В Нью-Йорке объявили комендантский час: фотоПогромы в Манхеттене и Бруклине. В Нью-Йорке объявили комендантский час: фотоПогромы в Манхеттене и Бруклине. В Нью-Йорке объявили комендантский час: фотоПогромы в Манхеттене и Бруклине. В Нью-Йорке объявили комендантский час: фотоПогромы в Манхеттене и Бруклине. В Нью-Йорке объявили комендантский час: фотоПогромы в Манхеттене и Бруклине. В Нью-Йорке объявили комендантский час: фотоПогромы в Манхеттене и Бруклине. В Нью-Йорке объявили комендантский час: фотоПогромы в Манхеттене и Бруклине. В Нью-Йорке объявили комендантский час: фото

В Нью-Йорке объявили комендантский час в связи с погромами и мародерством в Манхеттене и Бруклине

Фото: EPA

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо и мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявили комендантский час, который будет действовать с 23:00 понедельника до 05:00 вторника. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что власти приняли такое решение после ночных погромов и мародерства в Бруклине и Манхеттене, последовавших после мирных дневных акций протеста.

Сообщается, что в ходе столкновений были арестованы сотни людей.

Представители власти заявили, что удвоят присутствие полиции, чтобы предотвратить повторение насилия и порчи имущества.

"Я поддерживаю протестующих и их требования, но, к сожалению, есть люди, которые стремятся дискредитировать это движение", - сказал Куомо, добавив, что насилие только вредит делу протестующих.

Мэр де Блазио сказал, что он и комиссар полиции также обсудили инциденты, когда "офицеры нарушали ценности этого города", и что информация о привлечению их к ответственности будет предоставлена ​​позже.

В штате Миннесота, где был убит Джордж Флойд, губернатор Тим Уолз ввел комендантский час в Миннеаполисе и Сент-Поле с 22:00 до 04:00.

  • 25 мая 2020-го в Миннеаполисе вспыхнули протесты: людей возмутила смерть 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией. На получившем широкую огласку видео белый полицейский сдавливает коленом шею лежащего на земле афроамериканца, он продолжает это делать даже после того, как мужчина говорит, что ему трудно дышать. 
  • В ночь с 28 на 29 года протесты переросли в погромы.
  • Арестованы до 2000 человек десятках городов, где местные власти ввели комендантский часв том числе в столице Вашингтоне.
  • Президент США Дональд Трамп пригрозил применением оружия. Он винит во всем "левых радикалов".
  • 29 мая арестовали уволенного из полиции Дерека Шовена, действия которого привели к смерти Флойда.
  • Сегодня Трамп призвал губернаторов штатов жестко подавить насильственные протесты.

Читайте также: Беспорядки у Белого дома. В Вашингтоне ввели комендантский час – фото

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: протесты, нью-йорк, комендантский час, джордж флойд
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
В Броварах под Киевом произошла массовая перестрелка – фото и видео
В Броварах под Киевом произошла массовая перестрелка – фото и видео
Из Африки. В Одесскую область прилетели розовые фламинго – фото
Из Африки. В Одесскую область прилетели розовые фламинго – фото
75 лет победы над нацизмом. Зеленский приехал с цветами на границу с РФ - фото
75 лет победы над нацизмом. Зеленский приехал с цветами на границу с РФ - фото
Материалы по теме
Беспорядки у Белого дома. В Вашингтоне ввели комендантский час – фото
Мир Беспорядки у Белого дома. В Вашингтоне ввели комендантский час – фото
Беспорядки и тысячи задержанных. 25 городов в США ввели комендантский час
Мир Беспорядки и тысячи задержанных. 25 городов в США ввели комендантский час
Популярное
фото/видео
Погромы в Манхеттене и Бруклине. В Нью-Йорке объявили комендантский час: фото
Погромы в Манхеттене и Бруклине. В Нью-Йорке объявили комендантский час: фото
"SpaceX начинает захват флага". Как прошла первая часть тест-миссии Маска – фото
"SpaceX начинает захват флага". Как прошла первая часть тест-миссии Маска – фото 01.06.20, 08:10
Беспорядки у Белого дома. В Вашингтоне ввели комендантский час – фото
Беспорядки у Белого дома. В Вашингтоне ввели комендантский час – фото 01.06.20, 06:43
В День города в Киеве включили центральные фонтаны: фото
В День города в Киеве включили центральные фонтаны: фото 31.05.20, 21:34
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 