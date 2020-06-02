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В Париже тысячи людей вышли на акцию против полицейской жестокости: видео

В Париже тысячи людей вышли на акцию против полицейской жестокости: видео - Фото
Скриншот с видео
02.06.2020, 21:48

Ранее в полиции сообщили о запрете митинга из-за действующих до сих пор мер карантина

Несколько тысяч человек, несмотря на запрет полиции, собрались у здания Высокого суда в Париже на акцию памяти 24-летнего Адамы Траоре, который умер во время ареста полицией в 2016 году. Об этом сообщает Le Figaro.

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В своем выступлении сестра погибшего обвинила "французское правосудие" в прикрытии жандармов, которые "убили" ее брата. "Справедливость для Адамы!" затем скандировал толпу.

Полиция на данный момент остается на расстоянии от митинга. Над демонстрантами летает дрон.

Издание отмечает, что ранее в полиции сообщили о запрете митинга из-за действующих до сих пор мер карантина.

Аналогичные акции прошли на улицах Лилля, Лиона и Марселя. Участники высказывали свою солидарность с протестующими против полицейского насилия в США.

  • 25 мая 2020-го в американском Миннеаполисе вспыхнули протесты: людей возмутила смерть 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией. На получившем широкую огласку видео белый полицейский сдавливает коленом шею лежащего на земле афроамериканца, он продолжает это делать даже после того, как мужчина говорит, что ему трудно дышать. 
  • В ночь с 28 на 29 года протесты переросли в погромы.
  • Арестованы до 2000 человек десятках городов, где местные власти ввели комендантский часв том числе в столице Вашингтоне.
  • Трамп пригрозил применением оружия. Он винит во всем "левых радикалов".
  • Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо призвал людей не ставить знак равенства между протестующими и мародерами. 
  • Сегодня массовая акция в поддержку американских протестующих прошла в Амстердаме. 
Вадим Ребрина
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