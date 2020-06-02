В Париже тысячи людей вышли на акцию против полицейской жестокости: видео

Скриншот с видео

Несколько тысяч человек, несмотря на запрет полиции, собрались у здания Высокого суда в Париже на акцию памяти 24-летнего Адамы Траоре, который умер во время ареста полицией в 2016 году. Об этом сообщает Le Figaro.

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В своем выступлении сестра погибшего обвинила "французское правосудие" в прикрытии жандармов, которые "убили" ее брата. "Справедливость для Адамы!" затем скандировал толпу.

Полиция на данный момент остается на расстоянии от митинга. Над демонстрантами летает дрон.

Издание отмечает, что ранее в полиции сообщили о запрете митинга из-за действующих до сих пор мер карантина.

Аналогичные акции прошли на улицах Лилля, Лиона и Марселя. Участники высказывали свою солидарность с протестующими против полицейского насилия в США.