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Футбол. Месси назвал топ-15 молодых футболистов, которые могут стать звездами

Футбол. Месси назвал топ-15 молодых футболистов, которые могут стать звездами - Фото
Лионель Месси (Фото: EPA)
02.04.2020, 12:05

Лионель Месси включил в список самых талантливых молодых игроков Трента Александера-Арнольда, Жоау Фелиша, Киллиана Мбаппе и еще 12 футболистов

Аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси составил список из 15 молодых футболистов, у которых, по его мнению, есть потенциал вырасти в звезд мирового уровня. Об этом сообщает Give Me Sport.

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Легендарный футболист также описал впечатления от их игры.

  • Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"). "Фланговый защитник, который впечатляет, это будущее".
  • Кристиан Пулишич ("Челси"). "У него отличный баланс и ловкость".
  • Мейсон Маунт ("Челси"). "Наблюдая за его игрой, думал, что он может стать одним из лучших".
  • Фил Фоден ("Манчестер Сити"). "Он будет делать удивительные вещи. У него огромный талант".
  • Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд). "Его навык обыгрывать защитников впечатляет".
  • Лука Йович ("Реал"). "Волшебный игрок, который делает невозможное возможным".
  • Кай Хаверц ("Байер"). "Его хладнокровие перед воротами так впечатляет для такого молодого игрока"
  • Эдер Милитао ("Реал"). "Феноменальный талант и яростный боец".
  • Усман Дембеле ("Барселона"). "У него потрясающая скорость, которая пугает меня на тренировках".
  • Уссем Ауар ("Лион"). "Он всегда спокоен с мячом, отличная техника".
  • Френки де Йонг ("Барселона"). "Один из самых соверешнных распасовщиков, которых я когда-либо видел в его возрасте".
  • Жоао Фелиш ("Атлетико"). "Один из самых ярких молодых игроков в мире прямо сейчас".
  • Килиан Мбаппе ("ПСЖ"). "Он так быстр и умеет завершать атаки. Очень опасный игрок".
  • Йозуа Киммих ("Бавария"). "Очень талантливый фланговый защитник, который делает много ассистов".
  • Бенжамен Павар ("Бавария"). "Классный защитник с хорошим ударом".

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Марк Сировой
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