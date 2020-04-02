Футбол. Месси назвал топ-15 молодых футболистов, которые могут стать звездами

Лионель Месси (Фото: EPA)

Аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси составил список из 15 молодых футболистов, у которых, по его мнению, есть потенциал вырасти в звезд мирового уровня. Об этом сообщает Give Me Sport.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Легендарный футболист также описал впечатления от их игры.

Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"). "Фланговый защитник, который впечатляет, это будущее".

Кристиан Пулишич ("Челси"). "У него отличный баланс и ловкость".

Мейсон Маунт ("Челси"). "Наблюдая за его игрой, думал, что он может стать одним из лучших".

Фил Фоден ("Манчестер Сити"). "Он будет делать удивительные вещи. У него огромный талант".

Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд). "Его навык обыгрывать защитников впечатляет".

Лука Йович ("Реал"). "Волшебный игрок, который делает невозможное возможным".

Кай Хаверц ("Байер"). "Его хладнокровие перед воротами так впечатляет для такого молодого игрока"

Эдер Милитао ("Реал"). "Феноменальный талант и яростный боец".

Усман Дембеле ("Барселона"). "У него потрясающая скорость, которая пугает меня на тренировках".

Уссем Ауар ("Лион"). "Он всегда спокоен с мячом, отличная техника".

Френки де Йонг ("Барселона"). "Один из самых соверешнных распасовщиков, которых я когда-либо видел в его возрасте".

Жоао Фелиш ("Атлетико"). "Один из самых ярких молодых игроков в мире прямо сейчас".

Килиан Мбаппе ("ПСЖ"). "Он так быстр и умеет завершать атаки. Очень опасный игрок".

Йозуа Киммих ("Бавария"). "Очень талантливый фланговый защитник, который делает много ассистов".

Бенжамен Павар ("Бавария"). "Классный защитник с хорошим ударом".

Читайте также: "Худший момент жизни". Футболист-звезда из Испании рассказал, как болел COVID-19