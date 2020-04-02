Футбол. Месси назвал топ-15 молодых футболистов, которые могут стать звездами

Аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси составил список из 15 молодых футболистов, у которых, по его мнению, есть потенциал вырасти в звезд мирового уровня. Об этом сообщает Give Me Sport.
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Легендарный футболист также описал впечатления от их игры.
- Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"). "Фланговый защитник, который впечатляет, это будущее".
- Кристиан Пулишич ("Челси"). "У него отличный баланс и ловкость".
- Мейсон Маунт ("Челси"). "Наблюдая за его игрой, думал, что он может стать одним из лучших".
- Фил Фоден ("Манчестер Сити"). "Он будет делать удивительные вещи. У него огромный талант".
- Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд). "Его навык обыгрывать защитников впечатляет".
- Лука Йович ("Реал"). "Волшебный игрок, который делает невозможное возможным".
- Кай Хаверц ("Байер"). "Его хладнокровие перед воротами так впечатляет для такого молодого игрока"
- Эдер Милитао ("Реал"). "Феноменальный талант и яростный боец".
- Усман Дембеле ("Барселона"). "У него потрясающая скорость, которая пугает меня на тренировках".
- Уссем Ауар ("Лион"). "Он всегда спокоен с мячом, отличная техника".
- Френки де Йонг ("Барселона"). "Один из самых соверешнных распасовщиков, которых я когда-либо видел в его возрасте".
- Жоао Фелиш ("Атлетико"). "Один из самых ярких молодых игроков в мире прямо сейчас".
- Килиан Мбаппе ("ПСЖ"). "Он так быстр и умеет завершать атаки. Очень опасный игрок".
- Йозуа Киммих ("Бавария"). "Очень талантливый фланговый защитник, который делает много ассистов".
- Бенжамен Павар ("Бавария"). "Классный защитник с хорошим ударом".
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Марк Сировой