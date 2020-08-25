Футбол. Месси заявил о своем желании уйти из "Барселоны"

Заявление сделано через 11 дней после унизительного поражения "Барселоны" от мюнхенской "Баварии" со счетом 8:2

Лионель Месси заявил "Барселоне" о своем желании покинуть клуб после почти двух десятилетий игры за испанскую команду. Эту информацию Associated Press подтвердили в клубе.

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Там сказали, что Месси отправил документ, в котором заявил о желании уйти.

Заявление было сделано через 11 дней после унизительного поражения "Барселоны" от мюнхенской "Баварии" со счетом 8:2 в четвертьфинале Лиги чемпионов, одного из худших поражений в карьере игрока и в истории клуба.

Поражение завершило трудный сезон для "Барселоны" - первый сезон без титула с 2007-2008 гг - и вызвало один из самых серьезных кризисов в истории клуба.

Ранее сегодня ESPN сообщил, что "Манчестер Сити" всерьез готовится приобрести Месси, прикидывая, как заполучить его и при этом не нарушить правила финансового фэйр-плей.

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Вадим Ребрина

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