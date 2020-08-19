Куман возглавил "Барселону". Это был легендарный футболист – видео его голов

Легендарный нидерландский футболист Рональд Куман стал главным тренером "Барселоны", передает пресс-служба клуба.

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Специалист заменил у руля каталонской команды провалившего работу Кике Сетьена. Контракт с новым наставником рассчитан до 30 июня 2022 года.

Куман считается одним из легендарных игроков "Барселоны" и мирового футбола в целом. Выступая на позиции защитника, он смог забить 67 голов в 192 матчах в футболке "блау-гранас", за все 560 игр в карьере он наколотил 193 мяча. Славу ему принесло умение мощно и точно исполнять штрафные удары.

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Вместе с "Барсой" он четырежды выигрывал Чемпионат Испании, трижды Суперкубок и один раз Кубок страны. Он также триумфовал с каталонцами в Кубке чемпионов УЕФА и Суперкубке УЕФА в 1992-м.

За игровую карьеру он также собрал множество командных наград в составе "Аякса", "ПСВ" и сборной Нидерландов.

После завершения выступлений Куман успешно работал тренером в ряде европейских клубов. Его последней тренера была сборная Нидерландов, которую он вывел в финал элитного дивизиона Лиги наций УЕФА.

Испанский тренер Кике Сетьен, возглавивший "Барселону" в январе, был уволен после недавнего сокрушительного поражения от "Баварии" со счетом 2:8. Каталонский клуб не выиграл в этом сезоне ни одного трофея.

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