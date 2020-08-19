На кону финал Лиги чемпионов. "Лион" vs "Бавария": где и когда смотреть матч

Сегодня французский "Лион" сыграет с мюнхенской "Баварией" в полуфинале Лиги чемпионов. Победитель матча уже в это воскресенье будет противостоять французскому "ПСЖ" в финале турнира.

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Время и канал трансляции смотрите в конце анонса

Путь к финалу

"Лион" вышел в плей-офф со второго места в группе G, где играл с португальской "Бенфикой", российским "Зенитом" и немецким "Ред Булл" Лейпциг, который впоследствии также вышел в полуфинал, где был бит "ПСЖ" со счетом 0:3.

В 1/8 финала французы одолели туринский "Ювентус" (1:0, 1:2), в четвертьфинале – чемпиона Англии "Манчестер Сити" (3:1).

"Бавария" является одним из главных фаворитов турнира, выиграв все матчи в Лиге чемпионов в этом сезоне. Мюнхенцы наколотили 24 гола в шести матчах в группе B против "Тоттенхэма", "Олимпиакоса" и "Црвены Звезды".

В 1/8 немцы дважды разгромили лондонский "Челси" (3:0, 4:1), а в четвертьфинале деклассировали "Барселону" (8:2).

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Потери команд

За "Баварию" не сыграет травмированный чемпион мира 2018 года Бенжамен Павар. Лазарет "Лиона" – пуст.

Где и когда смотреть матч

Игра начнется в 22:00 по киевскому времени на нейтральном стадионе Жозе Алваладе в Лиссабоне. Посмотреть онлайн-трансляцию поединку можно будет на телеканале Футбол 2.

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Видео - Hris7 Studio HD/YouTube