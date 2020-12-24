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Футбол. Милевский перешел в клуб из Закарпатской области

24.12.2020, 13:16
Футбол. Милевский перешел в клуб из Закарпатской области - Фото
Артем Милевский (Фото: FC Minaj/Facebook)

Экс-форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский стал игроком футбольного клуба "Минай" из одноименного села в Закарпатской области. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Милевский будет выступать под 10 номером. На Facebook-странице "Миная" уточняют, что контракт рассчитан на 1,5 года.

"Очень приятно вернуться в Украину, в УПЛ. "Минай" – очень хорошая команда и я благодарен клуба за такую возможность. Я пересмотрел последние матчи Миная, пообщался с Василием Кобиным (тренером, – ред.). Мне здесь нравится и рассчитываю принести пользу команде", – сказал футболист.

"Минай" проводит свой первый сезон в Украинской Премьер-лиге. На зимнюю паузу команда ушла на 11 месте в турнирной таблице, до зоны вылета – два очка.

  • Из киевского "Динамо" Милевский ушел в 2013-м, после чего в УПЛ не выступал.
  • Последним клубом Милевского был "Динамо-Брест". Вместе с ним он выигрывал чемпионат, кубок и трижды суперкубок Беларуси.

Марк Сировой
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