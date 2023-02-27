Футбол. На матчи УПЛ хотят пустить болельщиков: начались переговоры с властью
27.02.2023, 23:18
Фото: EPA
Украинская ассоциация футбола начала переговоры с Министерством молодежи и спорта и областными администрациями о возможности ограниченного допуска болельщиков на трибуны. Об этом сообщил президент УАФ Андрей Павелко.
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"В условиях полномасштабной войны работают театры, кинотеатры и концертные залы. Так почему ограниченное количество зрителей (с четким соблюдением соответствующего протокола безопасности) не может смотреть футбольный матч?" – говорится в Facebook Павелко.
По его словам, переговоры начались по просьбе клубов.
УАФ планирует, что болельщиков пустят только на стадионы, где есть достаточное количество мест в укрытиях, а клуб будет иметь разрешение военной администрации.
- Предыдущий чемпионат Украины по футболу не доиграли из-за начала российской агрессии. Турнирную таблицу сезона 2021/2022 годов зафиксировали на 24 февраля, и чемпионом признали Шахтер, который до паузы лидировал в турнирной таблице, опережая Динамо на два очка.
- Чемпионат Украины по футболу 2022/2023 годов начался 23 августа 2022 года. Из-за российского вторжения в Украину все матчи пока проходят без зрителей.
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