Футбол. Определен график игр "Динамо" и "Шахтера" в Лиге чемпионов

В групповой стадии Лиги чемпионов "Динамо" и "Шахтер" будут играть в разные дни

УЕФА опубликовал график проведения матчей в групповой стадии Лиги чемпионов. Даты игр всех участвующих команд опубликованы на сайте УЕФА.

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Украинские "Динамо" и "Шахтер" будут играть в разные дни, так что болельщики смогут, не отвлекаясь, посмотреть игру каждой из команд.

График "Динамо" (Киев)

20 октября: "Динамо" – "Ювентус"

28 октября: "Ференцварош" – "Динамо"

4 ноября: "Барселона" – "Динамо"

24 ноября: "Динамо" – "Барселона"

2 декабря: "Ювентус" – "Динамо"

8 декабря: "Динамо" – "Ференцварош"

График "Шахтер" (Донецк)

21 октября: "Реал" Мадрид – "Шахтер"

27 октября: "Шахтер – "Интернационале"

3 ноября: "Шахтер" – "Менхенгладбах"

25 ноября: "Менхенгладбах" – "Шахтер"

1 декабря: "Шахтер" – "Реал Мадрид"

9 декабря: "Интернационале" – "Шахтер"

Также опубликованы даты игр 1/8, 1/4, полуфинала и финала:

1/8 финала. Розыгрыш: 14 декабря. Первые матчи: 16/17 и 23/24 февраля. Ответные матчи: 9/10 и 16/17 марта.

1/4 финала. Розыгрыш: 19 марта. Первые матчи: 6/7 апреля. Ответные матчи: 13/14 апреля.

Полуфинал. Розыгрыш: 19 марта. Первые матчи: 27/28 апреля. Ответные матчи: 4/5 мая.

Финал – 29 мая в Стамбуле на стадионе Ататюрк.

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Наталия Медведева

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