Футбол. Определились соперники "Динамо" по квалификации ЛЧ

Фото: Facebook Лиги чемпионов

Стали известны все соперники киевского "Динамо" по квалификации футбольного турнира Лиги чемпионов в сезоне 2019/2020. Об этом УЕФА сообщает на сайте.

"Динамо" стартует с третьего раунда квалификации в пути лиг, причем клуб будет сеянным, поскольку имеет второй рейтинг (65,0) среди всех участников этой стадии. Выше только у "Порту" (93,0).

Со второго раунда квалификации стартуют сеянные "Базель", "Олимпиакос" и ПСВ, а также несеяные "Виктория", "Истанбул" и ЛАСК.

Жеребьевка третьего раунда пройдет до окончания двухматчевой серии второго раунда. Таким образом, в третьем раунде сеянными будут "Динамо", "Порту", "Лион", победитель пары во втором раунде с участием "Базеля" (54,5).

В число несеяных попали победитель пары во втором раунде с участием "Олимпиакоса", "Брюгге", победитель пары во втором раунде с участием ПСВ и "Краснодар".

Ранее определились соперники "Шахтера" в Лиге чемпионов.